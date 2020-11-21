人大DQ｜駐美大使館斥五眼聯盟妄議　指公職人員擁護憲法天經地義

「五眼聯盟」成員美國、英國、加拿大、澳洲、新西蘭發表聯合聲明，敦促中國政府重新考慮對香港民選立法機關的行動，並立即恢復有關立法會議員的席位。 11月21日，中國駐美大使館發聲明表示強烈不滿，並強調公職人員應擁護本國憲制性法律、效忠祖國，天經地義。

「五眼聯盟」涉港聲明，引發中國強烈不滿。實際上，西方國家對香港的影響力在日益下降。（HK01）

中國駐美國大使館發言人就「五眼聯盟」國家涉港聲明發表談話，稱美、英、加、澳、新五國的舉動是「妄議」，其言行違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指，中國人大做出涉港決定是必要之舉，完全合情合理，合憲合法。公職人員應擁護本國憲制性法律、效忠祖國，天經地義，「包括美國在內，沒有哪個國家會對議員等公職人員違背誓言、背叛國家的行為聽之任之。香港作為中國的一部分當然也不例外」。

發言人強調，香港回歸後，中國政府治理的法律依據是本國憲法和基本法，不是《中英聯合聲明》，後者從未賦予英國和任何其他國家在香港回歸後承擔任何責任的權力。「五眼聯盟」沒有法理依據，也沒有任何資格來對香港事務指手劃腳、說三道四。

發言人最後表示，一個人如果心被矇蔽，眼睛也不會清澈，奉勸包括美國在內的「五眼聯盟」國家，認真審閲內心深處的種族優越感，收起西方殖民香港時代的傲慢與偏見，摒棄打「香港牌」遏制中國發展繁榮的老舊套路，停止虛偽做派和雙重標準，停止插手干涉香港事務和中國內政，把目光更多放在自身亟需解決的國內治理問題上。放眼今日之世界，任何對華施壓、損害中國主權、安全、發展利益的圖謀都是看不到出路。

（綜合報道）