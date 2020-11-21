105歲開國少將詹大南逝世　抗美援朝指揮全殲美軍「北極熊團」

內地開國少將、原南京軍區副司令員詹大南將軍，於周六（21日）上午在江蘇南京逝世，終年105歲。據《解放軍報》2014年刊文介紹，詹大南是一代名將，在朝鮮戰爭（韓戰）期間曾率部全殲美軍1個加強團（號稱「北極熊團」）。詹大南逝世後，目前健在的中國開國將軍僅存7人。

原南京軍區副司令員詹大南將軍逝世。（網上圖片）

公開資料顯示，出生於1915年的詹大南為安徽金寨人，1931年參加中國工農紅軍，1936年轉入中國共產黨，曾任第十五軍團保衛局科員、第二十八軍直屬隊特派員，後任八路軍一二○師團組織幹事，第四縱隊獨立營教導員，冀熱察挺進軍大隊政委、營長、團長，晉察冀軍區分區參謀長、司令員和第二縱隊旅長，冀熱遼軍區師長，冀熱察軍區代司令員。

詹大南曾參加了百團大戰、張家口保衛戰和平津等著名戰役，1950年任中國人民志願軍副軍長投入「抗美援朝」。他於1954年畢業於軍事學院，後歷任軍長、蘭州軍區副司令員兼甘肅省軍區司令員、南京軍區副司令員。1955年，他被授予少將軍銜。曾獲二級八一勳章、二級獨立自由勳章、一級解放勳章。

抗美援朝新興里戰鬥中繳獲的「北極熊團」團旗。（網絡圖片）

據《解放軍報》介紹，詹大南曾立下赫赫戰功，在第一次國共內戰的直羅鎮戰役中，他率部擊斃國民黨109師師長牛元峰；抗戰時期的百團大戰期間，他率1個營全殲日軍140餘名；「抗美援朝」二次戰役期間，他更帶領所屬部隊全殲美軍1個加強團（號稱「北極熊團」），創下一次戰鬥全殲美軍1個加強團的模範戰例。

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（澎湃新聞）