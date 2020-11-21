【APEC峰會】商務部：中國將與各方加緊推動亞太自貿區進程

商務部國際司負責人在周六（21日）回應亞太經合組織領導人通過《2040年APEC布特拉加亞願景》，指中國將與APEC各方加緊推動亞太自貿區進程，力爭在新願景期間，建成全面、高水平、惠及區域人民和商界的亞太自貿區。

負責人表示，在當前新冠肺炎疫情全球蔓延和世界經濟下行壓力增大的不利形勢下，《2040年APEC布特拉加亞願景》展現出推動經濟全球化、一體化和區域開放、包容發展的積極姿態，將為亞太經濟增長提供新動能，也為亞太乃至全球經濟注入了強心劑。

中國將在三方面落實《2040年APEC布特拉加亞願景》經貿領域工作。一是中國將繼續支持多邊貿易體制。在當前多邊貿易體制陷入嚴重困難的情況下，中國正在以實際行動支持以WTO為核心的多邊貿易體制，包括推動盡快任命WTO新任總干事，解決上訴機構危機。中國還將與APEC經濟體一道以能力建設、信息交流等務實合作，推動WTO各領域的談判進程。

2020年亞太經合組織（APEC）工商領導人對話會日前以線上形式舉行。（美聯社）

二是中國將繼續推進區域經濟一體化。儘管當前經濟全球化受阻，新冠肺炎疫情又增加了新的變量，但亞太地區經濟一體化進程的積極勢頭仍在延續。RCEP已正式簽署，CPTPP已經生效，為深入推進亞太區域經濟一體化提供更清晰的路徑。中國將與APEC各方加緊推動亞太自貿區進程，力爭在新願景期間，建成全面、高水平、惠及區域人民和商界的亞太自貿區。

三是中國將在APEC繼續倡導包容性貿易投資措施。中國將與APEC經濟體一道，共同推動區域經濟實現「以人民為中心」發展，使區域經貿合作成果真正轉化為人民生活水平的提升，並助力全球經濟增長，為構建亞太命運共同體、人類命運共同體作出貢獻。

（綜合報道）