特朗普出席APEC峰會　重申致力促進印太地區和平繁榮

亞太經濟合作組織（APEC）第二十七次領導人非正式會議11月20日舉行。美國總統特朗普（Donald Trump）自就任以來首次參加會議引人關注。特朗普重申致力促進印度太平洋地區的和平和繁榮。

美國白宮發表聲明指，特朗普於演說重申，美國將繼續從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實現前所未有的經濟復甦，並通過強勁的經濟增長促進印太地區的和平和繁榮。

特朗普還強調美國於全球衛生領域的領導地位，包括成功開發安全有效的新冠疫苗。特朗普和亞太經合組織領導人支持《2040年亞太經合組織布特拉加亞願景》，他表示，願景將使自由和公平貿易成為亞太經合組織未來20年議程的重點。

路透社報道，會議舉行前夕多名國家領導人對保護主義發出警告，並希望拜登政府能夠更多參與和支持多邊貿易。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，亞太經合組織必須致力保持市場開放和貿易流動。新加坡總理李顯龍則指，特朗普治下的美國貿易政策使到亞太經合組織進展「非常緩慢」，預計拜登政府將會有「更多的多邊主義者」。