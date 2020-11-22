【新冠肺炎】內蒙古增2宗本地個案　滿洲里全市即日展開核酸檢測

國家衛健委周日（22日）公布，內地上周六（21日）新增17宗新冠肺炎確診病例，其中14宗為境外輸入個案，3宗為本地個案。截至目前，內地累計確診86431宗，4636人病亡。 內蒙古呼倫貝爾衛健委宣布，該市已啟動新冠肺炎疫情防控Ⅲ級預警，預警時間將持續至今年底。滿洲里市政府周日公布，該市自即日下午2時起展開大規模核酸檢測。

14宗境外輸入病例包括福建4宗，上海3宗，陝西2宗，北京、天津、浙江、廣西、四川各1宗；本地個案3宗包括內蒙古2宗，上海1宗。同日，內地新增11名境外輸入無症狀感染者，365名無症狀感染者尚在醫學觀察。

內地現有確診病例316宗，累計追蹤到密切接觸者876138人，11375名密切接觸者尚在醫學觀察，1107名密切接觸者解除醫學觀察。

內蒙古呼倫貝爾滿洲里市新增2宗確診病例。滿洲里市人民政府周日公布，自即日下午2時起，將在3天內為滿洲里市區內所有居民和企業職工展開大規模核酸檢測。另滿洲里市新冠肺炎疫情防控指揮部決定，自上周六晚上11時起，將東山街道辦事處和北區街道辦事處劃定為中風險地區，並實施相應管控措施；滿洲里市其他區域風險等級不變。

呼倫貝爾市衛健委提醒，若自11月7日曾到訪滿洲里市、扎賚諾爾區，或接觸過曾到上述地區的人士，須向所在社區報備；如出現發燒、咳嗽等不適症狀時，應及時赴定點醫院就診。各級醫療機構要強化預檢分診和首診負責制，嚴格按規程處置，應檢盡檢，應隔盡隔，確保不流失、不脫控可疑患者。