北京推新政吸引養老服務行業人才　本科畢業生入職獎勵6萬元

撰文：姜庚宇
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針對養老服務行業人才缺口問題，北京市財政局周一（23日）表示，近日與市民政局聯合印發《北京市養老服務人才培養培訓實施辦法》（下稱《辦法》）。
《辦法》設立應屆畢業生入職獎勵，按照本科及以上6萬元（人民幣．下同）、專科（高職）5萬元、中職4萬元的標準，分3年發放入職獎勵，鼓勵引導高素質人才到養老服務行業入職從業。
上述《辦法》稱，進一步加強引導入職從業、健全培訓體系等方面的制度設計，促進人才質量穩步提升，確保養老服務人才引得進、留得住、用得好。
在給予養老護理崗位獎勵津貼方面，《辦法》指出，結合養老護理員職業技能等級，分500元至1500元5個標準，直接將津貼發放給養老護理員本人，吸引和留住更多養老護理人才，補齊北京養老護理員短板。
本科畢業生在京從事養老服務行業，將獲得6萬元獎勵。（資料圖片）
健全培訓體系方面，分類、分級組織開展養老服務人才能力提升培訓，培訓時間不少於40學時，考試合格的按照每人1500元給予培訓機構補貼。同時，加快推動區級人才培訓基地建設，夯實養老服務人才隊伍建設基礎。全市養老護理崗位獎勵津貼9000多人將直接受益；每年培訓不少於1萬名養老護理員、500名機構負責人、500名老年社會工作者。
（北京日報）