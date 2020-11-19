北京市郊別墅區涉違建遭強拆　居民設路障阻止與數百防暴警衝突

北京昌平區九華農業科普示範區的一批別墅近日遭遇當局強拆，百多名業主在現場極力阻止並高呼「請你們依法治國」。與此同時，有數百名持盾防暴警察及保安在場與業主對峙，雙方一度發生肢體衝突。 據了解，涉事別墅都是「小產權房」，產權不獲官方認可，不會有房產證，本質上屬於違法建築。

據《自由亞洲電台》報道，該區數十幢別墅的業主近日接連收到短訊要求搬走，兩天後就有數百名持盾防暴警察及保安，以及有法院的工作人員出現，要求業主搬走。網上片段所見，業主在別墅所在屋苑的門口設置路障，並且用擴音器高呼「請你們依法治國」。報道提到，政府此前已派人強行接管，不但切斷天然氣供應，並且在每家每戶貼上告示，表明別墅是違法建築、下令拆除，業主可在5天內提出申訴，否則7天後更會停止供電。

有數百名持盾防暴警察及保安在場與業主對峙。（影片截圖）

報道續稱，該區在20多年前原本是荒地，政府其後以招商引資方式，授權將土地以每畝3萬元（人民幣．下同）的價格出售。不過，當時出具的土地用途證明書並無註明可供居住，而業主認為是獲默許自建房屋。其中一名業主金女士稱，今次是「你拿新法管舊法的事」，又坦言已有被清拆的最壞打算，但仍希望能夠依法治國。報道指，已經有部分業主向政府提出申訴，並打算向昌平區法院提請行政覆議。

（綜合報道）