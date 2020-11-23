解放軍西部戰區換裝殲-16戰機　開展對抗空戰訓練

據解放軍西部戰區空軍微信公號消息，近日，西部戰區空軍航空兵某部殲-16開展對抗空戰訓練。該部正處於換裝攻堅期，由後艙教官帶領前艙學員進行自由空戰訓練。

解放軍西部戰區列裝新批次殲-16戰機↓↓↓↓

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殲-16沿着蘇-30MKK殲擊轟炸機改進而來，載彈量達12噸，可攜帶多種對地、對艦武器，擁有較強的海陸空作戰能力。

有內地媒體注意到，報導圖片顯示，該旅的殲-16戰機清一色使用了「低可視化塗裝」，而且是新版本。媒體指，今年以來，一股「低可視化塗裝」的風潮就在解放軍空軍部隊中席卷開來，今年3月13日，空軍頒發《空軍飛機塗裝及標識噴塗規定（試行）》，其中明確提到：飛機塗裝和標識的空中低可視，是實戰化要求和發展趨勢，主要目的是降低目視發現概率。

此前，央視畫面還公開了殲-16戰機的一款新型頭盔顯示器，畫面清楚的展示了頭盔後半球的「多點感應裝置」。外界猜測指，這款頭盔是標準的HMDS頭盔（顯示瞄準系統），也是當前為數不多的第三代頭盔系統。

分析稱，殲-16採用這款先進頭顯之後，其近距離纏鬥性能獲得了質的提升。這款頭盔還使得殲-16戰機即便面對機動性能超強的傳統四代機也有極強的戰力，能夠專門克制「陣風」這樣機動性能強悍的傳統四代機。