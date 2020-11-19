美海軍部長籲建新編隊遏制中國　外交部斥美製造藉口謀求霸權

美國海軍部長佈雷思韋特（Kenneth Braithwaite）11月17日呼籲美海軍建立一支新的編號艦隊，以應對印太地區，尤其是來自中國的威脅。 對此，中國外交部表示，美方此舉意在製造藉口，謀求霸權。

11月17日，美國海軍部長布雷思韋特呼籲美國增設艦隊，將這支新部隊命名為「美國第一艦隊」。布雷思韋特表示：「中國人已經在全球展示了他們的侵略性。最近我去了一趟遠東，我們的每一個盟友和夥伴都對中國的侵略性感到擔憂。可以說，自1812年戰爭以來，我們的主權從未面臨過今天看到的這種壓力。」

布雷思韋特還稱，單靠美國無法與中國抗衡，如果威懾有機會發揮作用，太平洋周邊和全球的國家需要協助美國在軍事和經濟上進行反擊。

美國海軍艦隊2020年軍事活動↓↓↓

對此，中國外交部發言人趙立堅19日說，中國堅定不移地走和平發展道路，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國的發展是世界和平力量的增長，是機遇而不是威脅。他說，美國一些人慣於渲染所謂中國威脅，實質上是為美擴張軍力、增加軍費制造借口，真實意圖是謀求地區和世界霸權。

趙立堅還說，美國軍費世界第一，軍事基地遍布世界各地，建國240多年歷史上，只有16年沒打過仗，美國卻頻頻指責他國威脅，非常荒謬。

趙立堅表示，中方敦促美方摒棄冷戰思維和零和博弈的過時觀念，客觀理性看待中國發展，為亞太地區的和平穩定發揮建設性作用。