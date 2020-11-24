【新冠肺炎】上海4成航班遭取消　內地疫情再臨「大考」

上海浦東機場接連傳出本土新冠肺炎確診病例後，這座客運量排名中國第二的國際機場，已有4成航班取消。

11月22日晚，上海浦東國際機場組織各貨運站及貨運區域所有相關人員進行集體核酸檢測。（微博@警民直通車-上海機場 ）

據內媒《財經》雜誌11月23日報道，自從9日發現1例本土確診病例後，浦東機場客運航班起降架次開始遞減，由9日的起降969架次降至22日的749架次，降幅約25%。

報道引述航班服務APP「飛常準」的數據指出，截至23日下午14時30分，浦東機場已取消進港航班347架次（含提前取消），其中當天取消進港航班44架次；同時已經取消出港航班299架次（含提前取消），其中當天取消出港航班48架次。平均取消（含提前取消）佔比4成左右。

據報道，儘管浦東機場強調近期確診的病例都與貨運區有關，不涉及客運區域，但不少旅客因此信心受挫，主動放棄了跟浦東機場相關的飛航行程。

今年的疫情期間，浦東機場承接了最多的國際和地區航班，因此上海基本每天都有數例境外輸入病例。

據悉，浦東機場是內地第二大客運機場，2019年旅客吞吐量7,615.35萬人次，僅次於北京首都國際機場。浦東機場貨運吞吐量更排名第一，2019年貨郵吞吐量363.4萬噸，高出首都機場近168萬噸。

在11月23日的中央電視台新聞頻道《新聞1+1》節目中，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友解讀疫情最新情況時稱，新冠病毒喜歡低温環境，温度越低，存活時間越長。進入冬季以後，空運、陸運、海運所有國際運輸都類似於冷鏈系統，可能成為病毒載體。再加上國際疫情加劇，境外通過貨物造成感染的風險明顯增加。

他表示，在夏季，專家就認為新冠病毒不分冬夏，實際上病毒在夏天流行，冬季會更加嚴重。這幾次國內出現了零星病例，都表明新冠病毒不停敲打國門，冬季國內面臨着「大考」。