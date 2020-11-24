新疆設廠被控「壓制人權幫兇」　福士汽車：旗下工廠沒有強迫勞動

德國福士汽車（Volkswagen，大陸稱「大眾汽車」）在中國新疆設有生產線，工廠數百名員工中有近四分之一的維吾爾族人。澳洲戰略政策研究所（ASPI）今年3月在一份報吿中指控大眾僱用維吾爾奴工，成為政府侵犯人權的幫兇。 對此，福士汽車表示，其工廠沒有強迫勞動，但無法百分百確定員工沒有「再教育營」經歷。

據英國廣播公司（BBC）11月16日報道，福士汽車中國區執行長馮思翰（Stephan Wollenstein）日前針對上述指控表示，沒有強迫勞動，但無法百分百確定員工沒有「再教育營」經歷。

福士汽車被指可能與中國軍方單位合作，僱傭維吾爾族及其他少數民族拘押者強迫勞動。批評者認為，在其他企業都選擇避開新疆的情況下，其繼續在當地運營汽車製造廠是在「助紂為虐」，為中國官方提供政治辯護。

在新疆維吾爾自治區喀什廣場，一名維吾爾族婦女走在巨型屏幕前，屏幕上是中國國家主席習近平的照片。（Reuters）

對此馮思翰在報道中回應表示，「我們確保我們所有的生產場所都沒有強迫勞動，這是我們在烏魯木齊特別檢查過的。我可以向你保證，我們沒有強迫勞動。」但當被問及是否能保證烏魯木齊的工人中沒有一個人有被拘押在「再教育營」的經歷時，馮思翰表示，「我們永遠無法百分之百確定。」

據德國商報「Handelsblatt」報道，為回應外界的批評，福士特地檢查當地的供應鏈，確定沒有任何一家廠商僱用奴工，還開放員工檢舉和密吿。

福士一位高管透露，到新疆設廠並不划算，該廠僅負責組裝，而且產能利用率不高，原本規劃年產5萬輛車，去年只生產2萬輛。「當年是因為北京施壓才去。」

身為全球最大的汽車製造商，大眾對中國市場十分依賴，在中國的銷售量佔全球的四成。