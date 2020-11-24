外交部斥英方《香港半年報告書》顛倒黑白：收起虛偽和雙重標準

英國外相藍韜文（Dominic Raab）23日（周一）發布《香港半年報告書》（Six-monthly report on Hong Kong: January to June 2020），稱因應《港區國安法》的潛在風險，考慮不再讓英國法官擔任香港終審法院非常任法官；又提到《港區國安法》已有數次違反《中英聯合聲明》的情況。 中國外交部發言人趙立堅24日（周二）回應稱，香港已經回歸祖國23年，英國政府還在通過發表所謂《香港半年報告書》，對香港事務顛倒黑白、說三道四，對中方進行無禮指責。中方對此堅決反對，強烈譴責。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）發布《香港半年報告書》，提到《港區國安法》已有數次違反《中英聯合聲明》的情況。（AP）

趙立堅表示，香港回歸以來，中國中央政府切實貫徹落實「一國兩制、港人治港，高度自治」方針，嚴格按憲法和基本法辦事，全力支持行政長官和特區政府依法施政，香港居民依法享有充分的權利和自由。中國政府貫徹一國兩制的決心堅定不移，維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

趙立堅指出，香港是中國的特別行政區，英國對香港事務沒有任何監督權和所謂的道義責任，無權借《中英聯合聲明》干預香港事務。過去英國在殖民統治時期沒有給過香港民主，今天英國也沒有資格當「判官」。中方敦促英方摒棄殖民主義思想，收起虛偽和雙重標準，停止干涉別國內政，早日回歸國際法和國際關係基本準則的正道。

據早前報道，在香港，外交部駐港特派員公署23日晚上發聲明，斥責英方說法粗暴干預香港事務和中國內政，公然踐踏國際法原則和國際關係基本準則，對此強烈憤慨和堅決反對，又呼籲英方「醒醒吧，別再做干預香港事務的殖民舊夢了！」

特區政府在24日凌晨亦發聲明，批評報告內容「不負責任」、「毫無根據」，對報告表示強烈反對。