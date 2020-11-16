【RCEP簽署】歐盟中國商會：期待中歐盡快簽署投資協定

中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭及東盟（ASEAN）11月15日在東盟網上峰會上，簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），成為全球最大貿易集團。 歐盟中國商會會長周立紅同日表示，歐盟中國商會期待中歐盡快簽署中歐投資協定，並盡快將中歐自貿協定的談判推上雙邊議事日程，早日在覆蓋19億消費者的中歐兩大經濟體內實現投資便利化和貿易自由化。

央視報道指，總部位於比利時首都布魯塞爾的歐盟中國商會表示，RCEP協定的簽署將推動形成世界上參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區；而關稅減讓、原產地標準、便利化措施及相關規則可以為企業進行經貿活動帶來實實在在的好處。

歐盟中國商會會長周立紅指出，RCEP協定的簽署為正遭遇保護主義和單邊主義逆流的國際經貿合作提供了令人振奮的最新範例，也為受新冠疫情影響而持續衰退的全球經濟走向復甦注入了更多信心。

周立紅說，當前，中歐雙方正在進行最後衝刺，爭取年內完成中歐投資協定談判。歐盟中國商會期待中歐盡快簽署該投資協定，並盡快將中歐自貿協定的談判推上雙邊議事日程，早日在覆蓋19億消費者的中歐兩大經濟體內實現投資便利化和貿易自由化。