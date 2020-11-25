中國足協要求中超球員新賽季年薪減半　球隊名稱必須「去企業化」

中國足協周三（25日）在江蘇蘇州舉行中超聯賽工作會議，重點內容是限制各足球俱樂部投入及球員薪酬等問題，中國足協已與各代表討論進一步限薪和限制投入的具體細則。 據內地傳媒報道，中國足協要求中超各俱樂部在2021年賽季，俱樂部投入總支出額度最高不得超過6億元（人民幣．下同）。其中本土球員年薪頂薪為稅前500萬元，外籍球員年薪頂薪為稅前300萬歐元。 若計算總支出額度與球員人數的限制，實際上本土球員平均不得超過稅前300萬元，外籍球員為不足150萬歐元。

中超球員天價年薪已成為絕響。（中新社）

報道指，中國足協要求新賽季中超俱樂部本土球員的年薪頂薪標準，由此前的1000萬元（國腳1200萬元）減半至稅前500萬元，各中超俱樂部單季本土球員薪酬總額不得超過7500萬元。考慮到通常30人報名名單中有25名本土球員，本土球員平均年薪實際上不得超過稅前300萬元。

至於外籍球員方面，中國足協要求年薪頂薪為稅前300萬歐元，單季外援薪酬總額不得超過1000萬歐元。如果單賽季俱樂部注冊最多7個外援，則每名外援平均年薪不足150萬歐元。值得一提是，目前中超最高年薪的外援是來自巴西的奧斯卡杜斯山度士（Oscar dos Santos Emboaba Júnior），按照《福布斯》的統計，奧斯卡在上海上港的年薪約為2300萬歐元，是巴西除了尼馬之外最有錢的球員之一。

效力上海上港的奧斯卡是目前中超最高年薪的外援。（Getty Images）

報道稱，由於過去幾年的持續大灑金錢，投資人早已不堪重負，故此降低俱樂部投入降低球員薪酬方面，投資人之間很容易就達成廣泛共識。不過，歸化球員的薪酬會否相異，會議中並未有確定意見。

此外，工作會議亦有討論俱樂部名稱是否中性的問題。報道指，會議上雙方討論的方案相當嚴格，中超和各級別職業聯賽俱樂部名稱必須完全「去企業化」，否則將無法註冊。換言之，北京國安、山東魯能、河南建業、長春亞泰等一大批球隊都必須改名。

（澎湃新聞）