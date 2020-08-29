盤點歐洲各大聯賽轉會費紀錄　中超天價買外援　轉會開支曾超西甲

【轉會費／轉會窗】疫情下多國足球聯賽賽程大受影響，但主流聯賽近日已經曲終人散，正備戰新球季。在新一季正式開波之前，眾網民都關心各位球星的轉會窗動態，「01研數所」整合英超、西甲、意甲、德甲、法甲各個聯賽歷來的10大轉會費排名供參考。同時亦整理了近年不少球星落戶、轉會費愈叫愈高的中超轉會費數字，並排列出轉會費最高陣容，讓球迷看着年串數字來個「季前熱身」。 值得一提的是，與歐洲在地理上身處世界另一端的中超（中國足球超級聯賽），其轉會費紀錄曾一度超越西甲，世界排名第4！不過之後球會的轉會費預算受限，令轉會費支出跌出10大。

PSG簽尼馬的交易震驚球壇，他仍是唯一一位轉會費超過2億歐元的球員。（Getty Images）

球迷們在轉會窗期間最關注球星去向，除想知道喜愛的球星何去何從、球隊增兵情外，更想知道轉會費的高低。

英超歷年10大轉會：

+ 4 + 4 + 4

英超10大轉會之中，紅魔鬼曼聯佔4席，更包攬最貴轉會頭三甲，他們依次為普巴、馬古尼及盧卡古。早年因財大氣粗出名的同城死敵曼城則開始被比下去，以奇雲迪布尼（第7位）、洛迪（第9位）及馬列斯（第10位）佔3席。應屆英超冠軍利物浦、阿仙奴及車路士則各佔1席。

值得一提的是，為車路士打進第6位的是門將阿列沙巴拿加，除了意甲祖雲達斯的保方，其他聯賽都沒有門將收購打進10大，兩人在轉會費上絕對是數一數二，因為已經沒有第3人。

西甲歷年10大轉會：

+ 4 + 4 + 4

西甲10大轉會與近年聯賽3甲排名一樣，由巴塞隆拿、皇家馬德里及馬德里體育會包辦。大贏家為奪得5席的巴塞隆拿，包括古天奴（第1位）、迪比利（第2位）、基沙文（第4位）、尼馬（第8位）及蘇亞雷斯（第9位）。皇馬總共有4席，包括夏薩特（第5位）、巴利（第6位）、C朗拿度（第7位），令人驚奇的是於01/02球季加盟的施丹，其轉會費在近20年之後仍然打進第10名，可見當年轉會費之高。馬體會以祖奧菲歷斯（第3位）奪得最後一席。

意甲歷年10大轉會：

今季冠軍祖雲達斯以共5名球員，包括C朗拿度（第1位）、希古恩（第2位）、迪歷特（第3位）、艾法亞美路（第5位）及保方（第8位）進佔意甲10大轉會。Ｃ朗拿度於09/10球季以9400萬歐元從曼聯轉會至皇馬，再於18/19球季以1.17億歐元轉會至祖記，C朗轉會費在9年後（不計算通漲）還多了2300萬歐元，見證Ｃ朗身價之餘亦成為球壇傳奇。其餘5席就由國際米蘭和拉素各佔2席，拿坡里則佔1席。

意甲10大轉會之中有4席都發生於99/00至01/02球季之間，轉會費紀錄維持時間較長，他們分別為第7至10位的基斯普（拉素，00/01）、保方（祖雲達斯，01/02）、文迪達（拉素，01/02）及韋利（國際米蘭，99/00）。

德甲歷年10大轉會：

德甲多年來以拜仁慕尼黑獨領風騷，10大轉會中拜仁竟佔9席。第1位的靴南迪斯轉會費為8000萬歐元，比第2位辛尼的4500萬歐元幾乎高出1倍，距離較明顯。而榜上唯一一個非拜仁球員，就是禾夫斯堡的達斯拿，以4300萬歐元排第3。

法甲歷年10大轉會：

+ 4 + 4 + 4

法甲或許並非球迷關注度最高的聯賽，但轉會費卻最為誇張，豪門巴黎聖日耳門 PSG包攬10大中的8位，包括頭6位、第9及10位。第1位的尼馬於17/18年巴塞隆拿轉會到巴黎聖日耳門，作價高達2.22億歐元，是現今球壇最高紀錄，價錢更差不多等同兩個C朗拿度。排名第2的就是上屆世界盃的法國隊英雄麥巴比，轉會費為1.45億歐元，比第3的卡雲尼的6450萬歐羅都高出逾倍。餘下的第7及第8位則為摩納哥的占士洛迪古斯及法卡奧。

看完各大歐洲聯賽轉會紀錄之後，在世界另一端中超（中國足球超級聯賽），其轉會費紀錄近年一度與歐洲聯賽不相伯仲，更一度爬過西甲排名第4！不過之後球會的轉會費預算受限，令轉會費支出跌出10大：

14/15至19/20賽季各大足球聯賽轉會費支出

中超球會一度以天價收購外國球星，14/15球季已經排名全球第6，僅次法甲而且比英冠更高，之後在15/16球季超過法甲，並在16/17球季一度超過西甲，以超過5.4億歐元的轉會費排第4，同期三甲為英超、意甲及德甲。踏入16/17球季，中超球會轉會費支不斷下降，至17/18球季已經徘徊於第6至7名，在18/19球季完結之時更加已經跌出10大，轉會費比日職、葡超、巴甲更少。

當年曾有中超球會因為大灑金錢買球星而出現債務危機，轉會費大跌的轉捩點是中國足協在2017年頒布適用於2018球季的外援政策，當中包括有虧損的球會於收購外國球員時，轉會費超過4500萬人民幣（約550萬歐元）就要額外繳交100%的「引援調節費」，全數撥入中國足球發展基金會，同時中國足協要求球會向U23球員提供更多出場機會，降低球會收購外國球員的傾向。

中國足協之後亦要求球會節制使費，推出限薪令為球員薪金封頂，又宣布限定球會支出，在2019、2020及2021年不計算青訓的支出為12億、11億及9億人民幣，外援及U23政策保持不變。至今年（2020賽季），中國足協將引援調節費由徵收全額改為徵收差額，即轉會費超過4500萬人民幣的部分才計算100%的引援調節費。

中超歷年10大轉會：

分析中超轉會費10大紀錄，只有3名發生於2018球季或之後，包括第4名的保連奴（廣州恆大淘寶，4200萬歐元）、第6名的巴卡保（北京中赫國安，4000萬歐元）、第9位的阿拿奧杜域（上海上港，2500萬歐元）。轉會費三甲則為奧斯卡（6000萬歐元2）、候克（5580萬歐元）及阿力斯德士拿（5000萬歐元），他們的轉會都發生於中國足協實施引援調節費之前。

如以中超轉會費排名列出最貴陣容，一眾外援將會壟斷中前場，而後防及門將則清一色為中國籍球員。另外中前場及後場球員的身價亦出現極大差距，後場4人的平均身價為990萬歐元，中前場7人平均身價則為4500萬歐元，是前者的3倍多。

中國足協近年出招壓低轉會費及球員薪金，不希望中超球會崇尚金錢足球，更希望推動中國青訓發展。對於球迷而言，球會難以引進一線球星，或會減低聯賽吸引力，但是否有利於長遠發展，則需要時間來證明。不過有指球會為了規避引援調節費想出了不少方法，例如球員加現金、分期付款、外借，甚至是陰陽合約等等，似乎球會仍以簽入外國球員會目標。

資料來源： 本文資料來源取自www.transfermarket.com，數據日期截至2020年8月27日。

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