王毅：近來日方漁船頻繁進入釣島海域　中方不得不作出反應

當地時間2020年11月25日，國務委員兼外長王毅在東京談及釣魚島問題。他指責日方漁船反復頻繁進入釣魚島敏感海域，又表示中國會繼續堅定維護自身主權。王毅說，中日雙方應共同努力，真正把東海建設成和平之海。

據外交部網站消息，王毅說，中方高度關注釣魚島最近的情況。事實是，近一段時間，日方一些來歷不明的漁船反復頻繁進入釣魚島敏感海域，中方不得不作出必要反應。

外交部長王毅在東京和日本首相菅義偉會晤。（日本首相官邸）

王毅說，對於這個問題，中方立場是明確的，將繼續堅定維護自身主權，同時也提出三點希望：一是雙方要切實恪守中日達成的四點原則共識；二是要避免在敏感海域采取使事態復雜化的行動；三是一旦出現問題，應及時溝通，妥善處理。王毅說，中日雙方應共同努力，真正把東海建設成和平之海、友好之海、合作之海，這符合中日兩國人民的根本和長遠利益。

據日本共同社消息，日本首相菅義偉與中國國務委員兼外長王毅在25日的會談中磋商了釣魚島（日本稱尖閣諸島）問題。王毅在會談後對媒體表示，希望採取措施使該問題不會影響日中兩國的發展。

日本官房長官加藤勝信早前曾經於19日在記者會上稱，中國公務船今年在釣魚島周邊海域毗連區的航行天數到19日總計達300天。鑑於不僅是毗鄰區且屢次駛入日本領海的情況，加藤強調：「（事態）極其嚴重。海上保安廳在現場海域發出警告，同時也通過外交渠道嚴正抗議。」