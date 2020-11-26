新冠肺炎｜內蒙古新增9宗本土感染　北京新發地暫停銷售水產凍品

據國家衛健委通報，內地昨日（25日）新增21宗新冠肺炎確診個案。其中，本土個案有9宗，均在內蒙古；境外輸入個案12宗，上海5宗、廣東4宗、江蘇1宗、福建1宗、四川1宗。無新增死亡個案；新增疑似個案3宗，其中境外輸入2宗（均在上海），本土個案1宗（在內蒙古）。 當日新增治癒出院病例20宗，解除醫學觀察的密切接觸者925人，重症病例較前一日增加1宗。

境外輸入現有確診病例278宗（其中重症3宗），現有疑似個案3宗。累計確診個案3821宗，累計治愈出院3543宗，無死亡個案。

本土病例方面，截至昨日24時，內地現有確診個案306宗（其中重症7宗），累計治癒出院81550宗，累計死亡個案4634宗，累計報告確診個案86490宗，現有疑似個案5宗。累計追踪到密切接觸者877922人，尚在醫學觀察的密切接觸者10768人。

新增無症狀感染者5宗（境外輸入4宗）；當日轉為確診個案4宗（境外輸入2宗）；當日解除醫學觀察15宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者321宗（境外輸入317宗）。

今年6月，大批出入過新發地市場的民眾接受病毒檢測。（Kevin Frayer/Getty Images）

而在北京，新發地已對市場內的水產、冰鮮、凍貨、冷藏肉類、海產品進行全清理，上百個冷庫進行了消殺和斷電。新發地市場相關負責人介紹，暫時停止所有水產、冰鮮、凍品的銷售和儲存，何時恢復會再通知。

據了解，11月22日新發地市場緊急召開了冷庫管控專題會，各個涉及冷庫、冷鏈的區域負責人和部門經理參會，市場要求必須無條件對水產、冰鮮、凍貨、冷藏肉類、海產品等全部進行清理，對清理完的冷庫及時進行消殺和斷電，做好安全保障工作。市場管理人員每天定時定點對區域內冷庫進行檢查。

另外，蔬菜、水果類的儲藏庫和冷庫，工作人員每天也要做好登記和查驗。隨後兩天內，市場內上百個冷庫已全部清理完畢，上述冷凍產品市場不再銷售。騰出來的部分冷庫已調整為常溫庫，增加了冬儲蔬菜的儲備。

（綜合報道）