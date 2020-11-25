新冠肺炎 | 康文署暫停跳舞租場可退款 太空舘科學館停互動設施

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康樂及文化事務署宣布，旗下室内設施明日（26日）起暫停接受舞蹈活動相關申請； 星期六（28日）起腰斬所有舞蹈訓練班及同樂日的活動，為受影響參加者安排退款。另外，由本周五（27日）起所有使用康文署轄下舞蹈室、活動室、多用途活動室及健身室的人士，必須全程佩戴口罩。

康文署2月曾關閉場館，而此次僅限制跳舞活動。

康文署今日（ 25日）宣布，　因應2019冠狀病毒病的最新情況，明日（26日）起會暫停接受及處理租訂室內設施進行舞蹈活動申請，並由星期六（28日）起暫停准許在室內設施進行舞蹈活動（演出前的綵排除外），直至另行通告。另外，由本周五（27日）起所有使用康文署轄下舞蹈室、活動室、多用途活動室及健身室的人士，必須一律全程佩戴口罩，進行第599F章公告的指定運動項目除外。

康體活動方面，康文署由星期六（28日）暫停接受各項舞蹈訓練班及同樂日的報名申請，並暫停舉辦所有舞蹈活動。康文署會為受影響的收費活動參加者安排全數或部分退款。

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文化設施方面，所有博物館，包括香港科學館和香港太空館，將暫停開放部分互動展覽設施及所有兒童設施，並繼續限制參觀人數。

參加者租用人可申請退款

因上述安排而引致的退款，租用人可填妥退款申請表，連同用場許可證正本遞交到康文署各分區康樂事務辦事處或各相關康樂場地的櫃枱或郵寄到各相關康樂場地。退款申請表格可在康文署網頁下載。表演場地方面，有關場地的租務組人員會聯絡受影響的租用人安排改期或退款。

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