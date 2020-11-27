智慧助老｜內地健康碼整合公交卡老年卡　手機App適老化改善體驗

國務院新聞辦公室周四（26日）召開記者會，介紹《關於切實解決老年人運用智能技術困難的實施方案》。 國家衛健委透露，為方便老年人出行，將採取線上線下多種方式，把健康碼與公交卡老年卡相整合。工業和信息化部也表示，將對近百個網站、App進行適老化及無障礙改造。

國務院新聞辦公室召開記者會介紹《關於切實解決老年人運用智能技術困難的實施方案》。（澎湃新聞）

國家衛健委老齡健康司司長王海東表示，健康碼在疫情防控中發揮了重要作用，但健康碼不能作為出行的唯一憑證，要採取線上線下多種方式相結合，方便群眾出行。

王海東稱，為方便老年人出行，健康碼工程將從五方面作出改善。一是整合，把有關信息自動整合到健康碼，通過技術手段，協調相關部門讓老年人多省點事；二是互通互認，推動一碼通行互通互認，方便群眾特別是老年人的出行；三是要保留其他方式替代查驗，比如，不使用智能手機的老年人，憑有效的身份證件或者紙質證明等替代查驗；四是開設無健康碼通道，鼓勵有條件的地方和場所為老年人開設無健康碼通道；五是通過技術手段把健康碼和各種公交卡、市民卡、老年卡等整合起來，爭取使其他的替代方式也能夠作為出行憑證。

記者會上，工信部也表示很多老年人在使用移動網絡應用的時候會有很多不便，比如圖片缺乏文本描述、驗證碼操作困難、相關功能和設備不兼容等問題，還包括字體很小、字體色彩等不太方便的問題。

工信部信息通信管理局負責人隋靜表示，準備從行政指導、技術推動和信用評價等三個方面來共同推動解決問題。

隋靜說：「首先，我們已經在篩選一批跟老年人生活密切相關的新聞媒體、電子商務、金融服務、生活娛樂、網絡購物、政務服務平台等多類別、近百個互聯網網站、手機APP，動員對這些網站和App進行適老化和信息無障礙的改造。在字體大小、字體色彩、語音閱讀等方面盡可能考慮到老年人在視力和聽力等方面的障礙、困難，幫助他們更方便地接收信息，切實改善老年人的使用體驗。」

隋靜指，工信部準備通過專項行動來推動解決上述問題。工信部將開展技術檢測、評測，不定期向社會公布各個網站和App改造的評測結果。對於符合改造要求的，將授予其信息無障礙標識（信息無障礙的群體包含老年人群體），對不符合要求的，會督促其進行整改。亦將利用企業信用評價機制，將網站APP適老化改造的相關工作納入到企業信用評價當中，激勵各個相關企業主體積極參與改造行動。

（綜合報道）