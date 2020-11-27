【大灣區】國家發改委：研究探索在橫琴建設澳門證券交易所

政協十三屆全國委員會第三次會議關於在橫琴建澳門證券交易所的提案，交由人民銀行、證監會、國家外匯局和發改委分別辦理。 據內媒報道，國家發改委近日答覆全國政協提案時稱，研究探索在橫琴建設澳門證券交易所，有利於支持澳門發展符合自身實際的特色金融產業，推進澳門經濟適度多元發展，助力粵港澳大灣區建設，對落實好《規劃綱要》相關任務具有積極意義，將會同有關方面積極參與相關工作。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》於去年2月正式印發，其中明確提出，「研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場」、「探索建設澳門—珠海跨境金融合作示範區」。

發改委稱，目前澳門聯合廣東在橫琴推動建設粵澳跨境金融合作（珠海）示範區，已吸引澳門大西洋銀行橫琴分行等十餘家澳門金融機構入駐，在橫琴註冊的金融企業已有5000餘家，為深化粵澳金融產業合作奠定了良好基礎。

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此外，澳門2021年財政年度施政報告亦顯示，將建立健全金融法律法規，推進《信託法》的立法和《金融體系法律制度》的修訂工作，加強金融軟硬基礎設施建設，鼓勵大灣區企業來澳門發行債劵，落實跨境雙向「理財通」試點，促進跨境投資便利化，助力人民幣的跨境流動和使用。

報道指，目前珠海及橫琴在支持澳門現代金融業發展方面也做了不少銜接的準備工作。例如在金融基礎設施服務方面，橫琴新區公共數據中心、橫琴智能超算中心一期等已建設完成，電力、通訊（如5G基站）等基礎設施建設日趨完善，可為澳門金融基礎設施的建設、運行和維護提供良好支持。

（南方都市報）