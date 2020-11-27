成都大學黨委書記「絕筆信」控訴校長後自殺　官方：缺乏事實根據

成都大學黨委書記毛洪濤溺亡事件持續引發社會關注，當局在周五（27日）公布調查結果，指未發現毛洪濤生前在微信朋友圈「絕筆信」中對該校校長王清遠的指控，並認定毛洪濤是「在較長時間內其焦慮情緒日益加重，在認知上逐漸形成一種思維定勢，並採取極端行為」。

對於毛洪濤溺亡原因，成都市聯合調查組通報稱毛洪濤長期以來工作上自我要求高、壓力大，出現明顯身心疲憊狀態，其社會角色、自我預期與心理感受落差較大，缺乏專業醫療幫助和有效疏解，在較長時間內其焦慮情緒日益加重，在認知上逐漸形成一種思維定勢，並採取極端行為。

10月4日，毛洪濤失聯前最後一次露面。（成都大學官網）

至於毛洪濤在「絕筆信」內對王清遠的指控，通報指缺乏事實根據，與調查談話中成都大學高層及師生反映情況和實際感受出入較大。通報並稱，未發現成都大學校長王清遠存在違法行為，調查組收到的有關王清遠的4件信訪件，其中3件帶有人身攻擊或個人訴求，另1件屬主觀臆測。

據了解，毛洪濤在「絕筆信」後控訴王清遠「連續擠壓三任黨委書記，而我是被害最深當然也是鬥爭最強烈的」，並提到「自行了斷」等字眼。毛洪濤稱，過去八個月乃至一年多是他人生中最艱難的時段，「精神上崩潰、身體已失調，每天面對愈來愈理不清楚的亂麻」。毛洪濤點名批評王清遠是「披著學者的外衣，滿心名利追逐；在成都大學建立起的利益集團和獨立王國，強力防禦著全面從嚴治黨和黨委領導下校長負責制的政策要求」。毛洪濤更稱王清遠「用陰招，洩私憤，拉山頭，無底線，表面上是校長與書記的意氣之爭，背後是深刻的正義與邪惡較量」。毛洪濤在最後表示，「確實不得已，真正沒有唁，人生，我來過了，有悔有恨；今天，做個了斷，不再牽掛」。

但成都市聯合調查組在通報中指，根據調查談話，談話對象普遍認為王清遠屬於學者型校長，性格很直，有t3麼不同意見，均直截了當、當面表達，有時比較固執，但沒有發現王清遠同志「獨斷專行」和「用陰招、洩私憤」的情況，也未發現「拉幫結派」的現象。學校班子成員也普遍談到，學校的校長負責制總體正常，毛洪濤反映的「不講政治、破壞規矩」的問題缺乏事實依據。

（綜合報道）