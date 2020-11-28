中國「奮鬥者」號馬里亞納海溝下潛萬米勝利返航　習近平致賀信

今天（28日）上午8時30分許，在馬里亞納海溝完成科考任務的「探索一號」科考船在三亞南山港碼頭靠泊下錨，成功實現10909米坐底記錄的「奮鬥者」號也隨船返航。 國家主席習近平同日對「奮鬥者」號全海深載人潛水器成功完成萬米海試並返航致賀信。

「奮鬥者」號實現10909米坐底，今日勝利返航。（網上圖片）

習近平在賀信中表示，「『奮鬥者』號研製及海試的成功，標誌著中國具有了進入世界海洋最深處開展科學探索和研究的能力，體現了中國在海洋高技術領域的綜合實力。從『蛟龍』號、『深海勇士』號到今天的『奮鬥者』號，你們以嚴謹科學的態度和自立自強的勇氣，踐行『嚴謹求實、團結協作、拼搏奉獻、勇攀高峰』的中國載人深潛精神，為科技創新樹立了典範。」

習近平稱，希望所有致力於深海裝備研發、深淵科學研究的科研工作者繼續弘揚科學精神，勇攀深海科技高峰，為加快建設海洋強國、為實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮鬥，為人類認識、保護、開發海洋不斷作出新的更大貢獻。

「蛟龍」號。（資料圖片）

據了解，奮鬥者號是中國研發的萬米載人潛水器，於2016年立項，由「蛟龍」號、「深海勇士」號載人潛水器的研發力量為主的科研團隊承擔。今年6月19日，中國萬米載人潛水器被正式命名為「奮鬥者」號，它融合了之前兩代深潛裝備的優良血統，不僅採用了安全穩定、動力強勁的能源系統，還擁有更加先進的控制系統和定位系統，以及更加耐壓的載人球艙和浮力材料。

自今年10月10日起，「奮鬥者」號赴馬里亞納海溝開展萬米海試，成功完成13次下潛，其中8次突破萬米。11月10日，中國「奮鬥者」號載人潛水器在馬里亞納海溝成功坐底，坐底深度10909米。

（綜合報道）