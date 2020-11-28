內蒙古3官員同日遭免職　任內發生漢語教學政策風波

內蒙古自治區官方早前推出新政策，要求當地以蒙古語授課的小學自秋天開始改用國家通用語言教材，引發民眾上街抗議。 據內蒙古日報消息，內蒙古自治區人大常委會會議已在周四（26日）免去自治區人民政府秘書長包振玉、自治區教育廳廳長侯元以及自治區應急管理廳廳長王俊峰等3人職務。

報道未有交代3人被免職的原因，但其中王俊峰上月涉嫌嚴重違紀違法行為，接受相關部門的審查和調查。至於同被免職的包振玉及侯元，官方沒有任命新的接替人選。

內蒙古自治區教育廳於8月26日發布新政策，要求當地以蒙古語授課的小學自9月1日起改用教育部中小學統編《語文》教材，以及往後2年逐步開始在小學一年級的政治課、歷史課改用統編教材以及普通話授課。新政策引起蒙古族民眾不滿，憂慮傳統文化和身分受到衝擊，通遼市、鄂爾多斯市、呼和浩特市等地均發生罷課示威行動。隨後警方懸賞追緝逾百名參與者，指相關人士涉及尋釁滋事。

另外，內蒙古黨政高層上月曾召開專題民主生活會，檢討教學語言改革暴露的深層次矛盾，中共中央巡視組、中紀委及中組部官員亦有到場指導。有分析認為，包振玉及侯元被免職，或與上述漢語教學政策風波有關。

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（綜合報道）