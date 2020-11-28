中國與印尼簽訂近15億美元煤炭供應協議　美媒：澳洲或再受打擊

中國與印尼近日簽訂一項為期3年的煤炭供應協議，中方將從印尼進口2872萬噸、價值14.67億美元（約113億港元）的煤炭。據彭博社報道，中國與另一個主要煤炭供應國澳洲之間的貿易關係，或會因而進一步弱化。

中印尼煤炭採購對接會周三舉行，在雙方領導的見證下，中方煤炭進口企業與印尼煤炭出口企業進行了雲簽約。（中國駐印尼大使館網站）

中國駐印尼大使館網站周五（27日）發布公告稱，中國駐印尼大使肖千周三（25日）應邀出席中印尼煤炭採購對接會，在雙方領導的見證下，中方煤炭進口企業與印尼煤炭出口企業進行了雲簽約。他在致辭時提到，2015年至去年，中國從印尼進口的煤炭從7300萬噸增至1.38億噸，增長近九成，充分反映中印積極對接一帶一路倡議和全球海洋支點戰略，雙邊務實合作取得的顯著成就。

印尼煤炭開採協會（APBI）則表示，明年對華出口的煤炭總量有望再增加2億噸。據悉，若中國的進口量繼續擴大，將覆蓋大部分澳煤進口限制而導致的動力煤缺口。

中國駐印尼大使肖千應邀出席中印尼煤炭採購對接會。（中國駐印尼大使館網站）

不過寶城期貨動力煤高級分析師王曉囡認為，即便增加採購，惟遠水解不了近渴，進口至中國甚至通關仍需時，對改善國內供應緊張情況作用有限。但她同時強調，從中長期形勢來看，協議有助於穩定外貿煤補充量，保證國內中長期供應穩定。

去年，澳洲對華出口煤炭7696萬噸，其中動力煤4576萬噸，煉焦煤3094萬噸。彭博社報道指，隨着中澳雙方交惡的加深，中國已將諸多澳洲大宗商品列入「黑名單」，澳洲或因中國與印尼簽訂煤炭供應協議而再受打擊。

彭博社周二（24日）報道指，逾50艘裝載有價值總共超過5億美元（約38億港元）澳洲煤炭的船隻停泊在中國港口，等待中方允許卸貨清關已超過1個月。中國外交部發言人趙立堅翌日在回應查詢時，未有證實有關報道，僅表示近年來中國因環保原因正加強對進口煤炭的質量安全檢測。

（綜合報道）