海南原廳長林東落馬　一度被指為林則徐後裔　林則徐基金會否認

海南官場爆發大地震，海南省交通運輸廳原廳長林東11月28日被指落馬，內地媒體紛紛報道稱，林東為中國著名海軍將領林遵之子、清朝著名官員林則徐家族後裔，「有辱家門」。 不過林則徐基金會已否認林東為林則徐家族後裔。

內地《澎湃新聞》此前報道稱林東為林則徐後裔，該文章已撤下。（網頁截圖）

林則徐基金會官方微信11月29日發表聲明稱，林東絕非林遵之子、林則徐後裔。據悉，林遵一生只娶一妻，只生三女，與林東沒有關係。

資料顯示，今年60歲的林東是海南海口人，長期在海南任職，曾任海南省審計廳副廳長、省統計局副局長，海南三亞市委常委、組織部部長、副市長，儋州市委副書記、市長，2014年10月出任正廳級的昌江縣委書記，2017年7月起任海南省交通運輸廳黨組書記、廳長，直至今年3月到齡退休。

在任儋州市長期間，林東的上級儋州市委書記為張琦，張琦於2019年在海口市委書記任上作為中共十九大後「海南首虎」落馬。公開報道顯示，張琦受賄案今年7月9日在廣東廣州市中級法院一審開庭，檢察機關指控張琦共受賄逾1.07億元人民幣。

林東落馬後，包括《澎湃新聞》在內的多家內地媒體以「有辱家門」形容林東被查，指林東出身「愛國將門」之後，卻涉嫌嚴重違紀違法，「結局令人唏噓」。媒體指，林東的父親林遵是解放軍海軍的創建者之一，是虎門銷煙的清朝欽差大臣林則徐侄孫。

林則徐基金會副會長、林則徐六代孫女林祝光當即與林遵大女兒林華卿聯繫，林華卿對此表示否認。林華卿投訴稱，「林則徐是福建福州人，而文中林東是海南海口人，是後裔嗎？我是林遵將軍的大女兒林華卿，籍貫福州。我家三姐妹，沒兄弟。這些都有據可查。」

她表示，「林則徐是受國人敬仰的中華民族英雄，絕不容許有人欺世盜名，冒充林則徐後裔，也不允許有的媒體人云亦云，亂發詆譭民族英雄林則徐的新聞及文章。」

林則徐基金會發聲否認被查的林東為林則徐後裔。（網頁截圖）

據悉，同日宣布落馬的還有海南省交通運輸廳副廳長劉保鋒，二人共事近3年，於今年先後卸任。

海南廉政網報道，海南省委第六巡視組第一分組今年4月至7月，對海南交通運輸廳黨組省級公共工程領域專項巡視。9月在巡視反饋中指出，巡視發現交通運輸廳黨組一些突出問題，包括交通廳黨組領導核心作用弱化、體制機制存在漏洞、執法檢查偏鬆偏軟等。同時，巡視組稱收到「反映一些領導幹部的問題線索」，已按規定轉海南省紀委監委等有關方面處理。