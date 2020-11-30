【新冠肺炎】中疾控專家：春節期間風險高　盡量避免密閉空間聚集

進入冬季以來，內地多地發生局部疫情，11月天津、上海、內蒙古三地同時出現新冠疫情，有內地民眾擔心明年春節的疫情風險。 對此，國家衛健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光日前接受採訪表示，春節期間的疫情傳播風險確實要高於今年中秋國慶長假的風險，民眾須小心應對。

每年的春節是大多數中國民眾回家團聚的日子，因此民眾對春節格外關注。（新華社）

曾光表示，春節期間的疫情傳播風險會要高於今年中秋國慶長假的風險。一方面是春節期間春運規模要比中秋國慶小長假的規模大得多，另一方面又是冬天，溫度越低病毒存活時間越長，再加上人會走親訪友，室內聚集，都是增加新冠疫情傳播的風險因素，所以春節期間不可大意。

不過，內地《健康時報》指，內地不會出現2020年年初疫情的嚴重性。11月25日，在國務院聯防聯控機制新聞發布會上，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友也表示，進入冬季以後，全球疫情形勢不樂觀，中國也面臨著大考，但是中國在過去11個月總結了一整套防控措施，能及時發現疫情，並能夠在第一時間把疫情控制在最小範圍以內。春節的人員大流動，只要人群中沒有感染者，就不會發生重大疫情。

曾光表示，即將到來的春節非常關鍵的，也許到了2022年春節前國內外新冠疫情基本平穩下降了、新冠疫苗就已經普遍接種了，所以，2021年的春節大家在個人疫情防護方面千萬不能大意。比如坐火車、飛機時要全程佩戴好口罩，同時要勤洗手，咳嗽、打噴嚏避免對著其他人。節日期間要盡量避免去室內人多的密閉空間聚集，能少去就盡量少去。

他說，如果春節前中國新冠疫苗可以進行普遍接種的話，需要長途春運的人可以考慮接種新冠疫苗，同時冬季也是流感、肺炎的高發期，如果條件允許也可以先接種流感疫苗、肺炎球菌疫苗等，此外，對於65歲以上且患有基礎慢性病的老齡人群，不建議長途春運勞累奔波，一旦感染新冠病毒，救治難度更大，死亡風險也更高。

（健康時報）