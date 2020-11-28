【斷糧】新冠疫情致鮮竹供應阻滯　旅加大熊貓提前三年啟程回國

受新冠肺炎疫情影響，來自中國的鮮竹子供應遭遇挑戰，在加拿大卡爾加里動物園的旅加大熊「大毛」和「二順」，更一度面臨「斷糧」危機。 當地時間周五（27日），動物園在Twitter上發布消息，證實當天就是兩隻大熊貓回國的日子。英國廣播公司（BBC）也報道稱，在加拿大飽受竹子短缺之苦的大毛及二順，返回中國後就能獲得優質竹子。

來自四川成都的雄性大熊貓大毛及來自重慶的雌性大熊貓二順，早在2013年3月就赴加拿大，原計劃旅居10年。牠們先在多倫多生活了5年，期間二順借助人工授精技術於2015年10月13日誕下龍鳳雙胞胎「加盼盼」和「加悅悅」，是首對在加拿大成功孕育出生的大熊貓。及至2018年3月，4隻大熊貓「舉家」遷居卡爾加里。

可惜的是，卡爾加里動物園亦曾在2019年4月為二順實施人工授精，但未能再次懷孕。在今年1月中旬，已屆滿4歲的加盼盼和加悅悅依中加雙方協議先行返回中國，大毛和二順則原訂會在卡爾加里生活至2023年。

「加盼盼」和「加悅悅」。（中新社）

大熊貓的飲食99%的都是新鮮竹子，每隻成年大熊貓每天大約要吃掉40公斤竹子。惟自今年5月起，受新冠肺炎疫情影響，產自中國新鮮竹子無法及時空運到加拿大，最終動物園宣布要提前送還大毛和二順。

卡爾加里動物園在Twitter發文宣布大毛及二順離開的消息後，當地網民紛紛留言表達不捨。（Twitter）

（綜合報道）