【新冠肺炎】世衛：疫情不是從中國出現屬猜測

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發近一年，世衛（WHO）11月27日表示有意派專家到武漢調查病毒起源，同時指疫情不是從中國出現的說法是猜測。

世衛緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）在例行簡布會被問到病毒可能來自中國以外的說法時，指有關言論屬猜測的可能性非常高。他認為從公共衛生觀點而言，就應該要出現首宗人類感染個案的地方調查，重申有意派研究人員到武漢。

中國官方傳媒最近發表不同觀點，稱從冷凍食品及科學研究顯示，病毒可能早在歐洲流行。

另外，全球多個地方的疫情有放緩迹象，世衛傳染病流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）認為，大家有能力降低感染率，指很多國家都展示有能力控制疫情，但強調不希望以連續封城方式抗疫。

至於多間藥廠都表示疫苗的成效甚高，世衛認為需要詳細評估成效，當中提到俄羅斯的「衛星五號」（Sputnik V）疫苗，指當局需要提供臨床數據和良好作業規範，才可分析其效用。

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