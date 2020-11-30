國產新型無人機系統完成驗收：針對外國需求　可進行對海打擊

據中國兵器工業集團官方賬號「兵工之聲」11月27日消息，由該公司信息院計算機應用技術研究所牽頭研製的「金雕CR500無人直升機系統」成功完成全系統交裝驗收。 據稱，這一款無人直升機，主要是針對外國客戶需求，用途包括戰場偵察、目標定位、照射、通信中繼、毀傷效能評估等。

據介紹，這一款無人直升機採用共軸雙旋翼佈局設計，與傳統無人直升機相比，其優點在於體形緊湊，外形小巧，適應於野戰、公路、鐵路、航空各類戰場投送手段；機動性強，能夠在軍艦、山地等狹小空間條件下自動起降；無人機採用滑輪增壓發動機，可適用於高海拔地區。

此外，其整體氣動效率要比傳統無人直升機高16%至22%，抗風能力也更強。有觀察人士稱，該無人機可在6級大風環境下全自主起降，「緊湊的尺寸和超強的抗風能力簡直就是為艦載部署而生的。」

「金雕」CR500的兩個外側掛架可用於掛載武器，內側兩個掛架可用於掛載有效載荷，還可根據任務需求機鼻下安裝不同的光電吊艙，可執行對海打擊、反潛、戰場偵察、通訊中繼等各種任務。

另據官方介紹稱，該機還可被廣泛應用於民用領域，如電力巡檢、管路巡線、地質勘察、森林與草原防火、應急救災等。