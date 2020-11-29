美在台協會處長：台向美軍購金額創新高　成美國年度軍售最大客戶

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）表示，美國依《台灣關係法》與對台「六項保證」向台灣出售武器，台灣2020年計劃向美軍購118億美元，是美國對外軍售年度最大客戶，也是台灣史上單一年度最高金額。酈英傑更透露，明年還有一筆52億美元對台軍售已通知美國國會。

綜合台媒報道，11月28日，酈英傑出席中華民國國際關係學會2020年會的國際學術研討會，並發表題為「變動世界局勢下的美台夥伴關係」的專題演講。

酈英傑指出，這些軍購項目對台灣發展不對稱作戰能力具有相當關鍵的力量。台灣2020年「計劃」向美軍購118億美元，是美國對外軍售年度最大客戶，而2019年美國對台軍售107.2億美元，2021年又有52億美元對台軍售，一旦完成後續作業程序，台灣歷來對美軍購總金額將超過700億美元。

酈英傑強調，美國對台灣的承諾不只是說說而已，台灣是2020年度美國軍售最大買家。（資料圖片／陳卓邦攝）

然而，2020年軍售數字似乎有出入。根據公開資料，美國2020年為止對台軍售5次，累積金額為55.81億美元，包含MK48魚雷（Mod 6 AT）；愛國者三型飛彈零組件相關更換、維修、測試與後勤支持；海馬斯（HIMARS）多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈（AGM-84H／SLAM-ER）、F-16新式偵照莢艙；魚叉飛彈海岸防禦系統（HCDS）；MQ-9B「海上衛士」無人機。

根據台灣國防部2021年度預算書所揭露內容，台灣陸軍明年將就「銳霆專案」赴美召開會議，亦即M109A6「帕拉丁」（Paladin）自行火炮；駐美代表蕭美琴8月參加華府智庫座談也證實爭取向美國採購「智慧水雷」。這兩項軍備都尚未獲美方正式公告批准。

對此，台灣國防部稱，2020年美國對台灣軍售公布的數字是55.8億美元，其他細節不予評論。民進黨立委蔡適應說，酈英傑所稱的118億美元，應是包含過去仍在執行中的軍購項目與設備保養維持費用。

美國此前宣布對台軍售4架MQ-9B無人機，但攻擊模組不包含在內。（微博）

酈英傑演說時還強調，美國兩黨共識就是遵循《台灣關係法》承諾，向台灣提供必要數量的防衛物資及技術服務，使台灣維持足夠自衛能力，這樣的趨勢也會在新政府上任後看到。

酈英傑提到，美國日前解密《八一七公報》及列根政府對台「六項保證」兩則電報，美國務院亞太事務助卿國務卿史達偉（David Stilwell）表示，解密電報是為了重申對台軍售承諾，並需要透過這樣歷史回顧，來防止北京習慣性的扭曲它。

酈英傑在演講中多次批評中國大陸，稱「一帶一路」是貪腐敲詐的同義詞，又指孔子學院是執行中共審查、發揮影響力的機構。

他稱，新冠肺炎讓許多企業意識到，把未來押在中國這類可出於政治目的、將供應鏈當籌碼的「掠奪式」國家的危險性；對此，個別經濟體改採「貿易多元化」做因應，美台則分別致力於重組供應鏈並進行相關合作。

（綜合報道）