台灣自1992年起獲美國軍售F-16戰機　服役22年發生8宗事故釀7死

台灣空軍一架F-16戰機在周二（17日）晚上進行例行性訓練任務時失聯，戰機起飛2分鐘後光點從雷達上消失，經過通宵搜救機師仍然生死未卜。 據了解，台灣於1992年向美國採購F-16戰機，首批訂單數量多達150架，往後幾年亦有陸續增購。F-16戰機在台灣服役已有22年，至今共發生8宗失事事件，導致7名機師殉職。

台灣空軍F-16戰機的首宗失事事件發生在首批F-16戰機抵台後翌年。1998年3月20日，嘉義基地編號6828的F-16戰機，在執行飛行訓練任務時於馬公外海與戰管中心失聯，機師溫進嵩與章嘉成下落不明，屆滿6個月宣告殉職。

溫進嵩與章嘉成下落不明，屆滿6個月宣告殉職。（資料圖片）

1999年是F-16戰機的「重災區」，該年共發生三宗失事事件。1999年1月25日，嘉義聯隊駐防在花蓮基地編號6813的F-16戰機，在台東空域執行例行任務時墜毀於台東縣太麻里鄉，兩名機師張嘉鯤、戴維康罹難。同年6月1日，嘉義聯隊駐防花蓮基地，由許君威駕駛編號6638的F-16A戰機，在實施夜航訓練時於綠島西南22浬海域失聯。許君威在屆滿半年宣告殉職。

而在8月18日，嘉義基地一架F-16戰鬥機在訓練飛行發生疑似機械故障，機師林更生緊急跳傘逃生，獲送醫救治，戰機最終墜毀。

在2008年、2013年、2018年，F-16戰機先後發生5宗失事事件。2008年3月4日，空軍401聯隊丁世寶所駕F-16戰機，在花蓮地區執行例行夜間訓練任務時，失事墜海。丁世寶在6個月後宣告殉職；2013年5月15日，嘉義基地455聯隊編號KE-450的F-16戰機，在嘉義西南外海執行學員換訓訓練時，因機件故障墜毀，機師吳彥霆跳傘平安獲救；2018年6月4日，花蓮基地編號6685號的F-16戰機，在北部空域執行演訓任務時撞山，機師吳彥霆殉職。

2018年失事事件中的戰機殘骸。（基隆市消防局供圖）

此外，在2016年1月22日，派駐美國路克空軍基地受訓的機師高鼎程，在駕駛F-16戰機進行訓練發生墜機意外，高鼎程不幸殉職。

（綜合報道）