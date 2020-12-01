駁趙立堅並稱澳士兵應受尊重　澳華裔議員言論惹議

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）就中國外交部發言人趙立堅11月30日發布的Twitter帖文要求中國道歉後，澳洲華裔議員黃英賢（Penny Wong）的最新言論引發關注。

當地時間11月30日，澳參議院工黨領袖兼反對黨領袖、影子內閣外交部長黃英賢（Penny Wong）在參議院發表講話，稱中國行為極具煽動性，並稱中方做法「不是一個負責任的、成熟的國際大國的行為」，這「將受到澳洲社會的一致譴責，並將受到國際社會的嚴厲譴責」。她還強調澳洲士兵「理應受到澳洲以及盟國的尊重」。

對於此番言論，有澳洲網友質疑她所說中方的「煽動性」，還有網友呼籲澳洲應專注解決其戰爭罪行，而不是中國提到這些而不安。不過，也有部分澳洲網友一同譴責中國。中國網友則斥澳洲政府雙重標準，對相關言論表示不滿。

此前，趙立堅發佈身穿澳洲軍裝的男子持刀要挾兒童的圖片，並進行強烈譴責後，澳洲總理莫里森要求中國道歉，並稱「中國政府應該為這一推文感到羞愧。它在世界範圍內降低了自己的地位。」

對此，中國外交部發言人華春瑩表示，澳洲的一些軍人在阿富汗犯下嚴重罪行。這是澳洲媒體自己報道出來的，也得到澳洲國防部調查報吿的確認。澳方這些殘暴的罪行受到了國際社會一致的強烈譴責和聲討。

她說，「澳洲政府應該做的是深刻反思，並將兇手繩之以法，向阿富汗人民作出正式的道歉，並向國際社會鄭重承諾，永遠不再犯這種可怕的罪行。」

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進則在Twitter上聲援趙立堅，稱澳洲總理莫里森要求中國道歉荒謬可笑。