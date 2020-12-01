澳高官對趙立堅表不滿　中使館：澳反應過度，煽動民族主義情緒

早前，中國外交部發言人趙立堅在其Twitter發布一張澳洲軍人對阿富汗兒童進行割喉的圖片，諷刺澳軍人殘殺無辜。澳洲方面對此表達不滿，澳總理要求中國方面道歉，澳外交貿易部秘書長亦打電話給中國大使，表達不滿。 對此，中國大使館表示，大使堅決拒絕了其無理指責。大使館方面表示，澳洲過度反應，是希望轉移公眾對澳軍在阿富汗暴行的關注，煽動民族主義情緒。

12月1日，中國駐澳洲大使館網站發文稱，中國大使堅決拒絕了澳洲方面的無理指責，中國外交部發言人華春瑩11月30日已充分表明了中方立場。

大使館強調，澳方某些政客和媒體的咆哮，完全是錯誤解讀和過度反應，無非有兩個目的：一是轉移公眾對澳軍在阿富汗暴行的關注，二是將中澳雙邊關係惡化的責任諉過於中方，也許還有一個企圖就是在澳煽動民族主義情緒。

大使館進一步稱，「澳方的做法顯然無助於雙邊關係的重啟，我們奉勸澳方正視澳軍在阿暴行，將有關肇事者繩之以法，還遇害者以公道與正義。我們也敦促澳方正視當前兩國關係出現困難的癥結，為雙邊關係的改善採取建設性的實際行動。」

早前，中國外交部發言人華春瑩在11月30日的記者會說，「澳方對我同事的個人推文反應如此強烈，是想說明澳洲有軍人冷酷的殺害阿富汗無辜平民有理，但有人譴責這種冷酷罪行，反而無理了嗎？」

華春瑩反問稱，「他（莫里森）說中國政府應該『feel ashamed』（感到羞愧），那麼澳洲的軍人派到阿富汗去是不是澳洲政府的行為？澳洲有軍人犯下如此殘暴的罪行，澳洲政府是不是應該『feel ashamed』，是不是應該為他們的軍人在阿富汗殘殺無辜的平民『feel ashamed』？」