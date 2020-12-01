趙立堅推文掀外交風波　新西蘭公開聲援澳洲　對北京表達關切

中國外交部發言人趙立堅於社交媒體發布諷刺漫畫引起澳洲不滿。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）12月1日表示，已經向中國提出關切，形容有關漫畫的內容沒有事實依據。

阿德恩表示：「新西蘭已經直接向中國當局表達了我們對使用這張圖片的關切。」她說：「這則帖文沒有事實依據，當然這會引起我們的關注。所以這是我們有這樣的擔憂時會直接提出的問題。」

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020

路透社指出，新西蘭這個以貿易為重點的太平洋島國此前一直避開中國和澳洲之間日益加劇的爭端，新西蘭和中澳分別有着長期的外交、貿易和政治利益。

新西蘭和澳洲地理鄰近，並有着共同的歷史、密切的文化聯繫和牢固的經濟關係。中國則是新西蘭最大的貿易伙伴，雙邊貿易額超過330億新西蘭元。

新西蘭和「五眼聯盟」其他成員國的外長曾發布聯合聲明，稱中國取消香港立法會議員資格違反《中英聯合聲明》所規定的國際義務，呼籲北京方面改變做法。阿德恩政府還不顧北京的警吿，支持台灣參加世界衛生組織。