澳洲總理微信發文：為澳洲軍人自豪　不會削弱與中國人民友誼

澳洲軍人於阿富汗殘害39位平民及兒童致死的消息在國際引起廣泛關注，中國外交部發言人趙立堅11月30日在Twitter上發文，譴責澳洲士兵在阿富汗的暴行，並附上了一張諷刺澳洲軍人殺害阿富汗兒童的漫畫。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）就此要求中國方面道歉。 另一方面，莫里森亦在自己的官方微信公號上發文，稱此事不會影響與中國人民的友誼，引發外界關注。

12月1日，莫里森在其微信公號「Scott Morrison」發表《來自總理的信息》一文，稱所有為澳洲穿上軍服的澳洲人都讓他感到深切自豪。

針對澳士兵在阿富汗殺害平民和戰俘的行為，莫里森表示，澳洲能以透明、誠實的方式處理問題是這個國家的優點，這也是對所有為國服役的軍人的認同。

趙立堅Twitter發文↓↓↓

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020

他指出，即便據稱發生了一些事件，需要採取行動，澳方也已建立了誠實、透明的程序來進行處理。這就是自由、民主、開明的國家應有的做法。

早前莫里森要求中國方面就趙立堅的Twitter道歉，又指趙立堅發布的圖片是「虛假照片」。對此，中國外交部發言人華春瑩稱，阿富汗人民的命也是命，澳洲政府應該深刻反思，將兇手繩之以法。她還反問，澳洲要求中方道歉，是否想說明澳洲軍人冷酷地殺害阿富汗無辜平民有理，但有人譴責這種罪行則無理。

對於此事，莫里森在其微信發文中強調，這個含有澳洲士兵虛假圖片的帖子並不會削弱大家對澳洲華人社區的尊重和讚賞，也不會削弱我們與中國人民的友誼。兩百多年來，一直有中國移民來到澳洲並做出了巨大貢獻，澳洲也從華裔人士的貢獻中獲益匪淺。

莫里森《來自總理的信息》全文：

所有為澳洲穿上軍服的澳洲人都讓我感到深切自豪。我為他們辛勤服役以及為保護澳洲和澳洲國民安全所作出的奉獻感到驕傲。我為他們對我們國家及其價值觀的忠誠感到驕傲。

這些價值觀決定了我們作為一個國家如何處理棘手的問題，例如監察長在關於澳洲國防軍的報吿中指出的那些問題。

澳洲能以透明、誠實的方式處理問題是這個國家的優點，這也是對所有為國服役的軍人的認同。

即便據稱發生了一些事件，需要採取行動，我們也已建立了誠實、透明的程序來進行處理。這就是自由、民主、開明的國家應有的做法。

澳洲將繼續忠實於我國的價值觀念並保護我國主權。這符合我們的國家利益。

這個含有澳洲士兵虛假圖片的帖子並不會削弱大家對澳洲華人社區的尊重和讚賞，也不會削弱我們與中國人民的友誼。

我們認可、深切感謝並重視幾代華裔移民為澳洲作出的貢獻。

兩百多年來，一直有中國移民來到澳洲，華裔背景的澳洲人為我們的國家做出了巨大貢獻。

澳洲從華裔人士的貢獻中獲益匪淺，許多華人都在商業、醫藥、教育、創意藝術及政治等各行各業中有傑出的表現。

在疫情最初的幾周，是澳洲華人為我國應對新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行提供了最有力的防禦。

他們是第一批進行自我隔離的人，他們是從中國探親歸來的人，正是由於他們的關心、擔當和耐心，澳洲才在第一波疫情中得到了保護。澳洲人民對此非常感激。

本週我們高興地迎來了在北領地國際學生試點計劃下返澳的第一批國際學生。這包括了來自中國等國家的學生。這些學生將接受為期14天的強制隔離，然後才能開始學習，我們祝願他們一切順利。

我們的澳洲華人社區將繼續發揮舉足輕重的作用，確保我國繼續成為成功的多元文化國家。