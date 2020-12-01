美國就委內瑞拉制裁中國公司　外交部：將採取必要措施維護權益

美國財政部11月30日在網站公布，就美國制裁委內瑞拉，對中國電子進出口有限公司（China National Electronics Import & Export Corporation，CEIEC）實行制裁，並指其協助委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）打壓民主。 中國外交部發言人華春瑩今天（12月1日）回應稱，中國敦促美國遵守國際法和國際關係基本準則，以實際行動糾正錯誤，撤銷各種名目的非法制裁；中國將採取必要措施維護本國企業的正當權益。

美國財政部對中國電子進出口有限公司（China National Electronics Import & Export Corporation，CEIEC）實行制裁，並指其協助委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）打壓民主。（資料圖片）

華春瑩說，中方一貫主張，維護國家主權平等、不干涉他國內政是《聯合國憲章》最重要原則，委內瑞拉政府是否合法不應該由任何第三方認定。中方堅決反對濫用單邊制裁等手段脅迫委內瑞拉人民改變發展道路。

華春瑩稱，中方重視同委內瑞拉關係，堅定同委內瑞拉人民站在一起，支持委內瑞拉政府維護國家主權、民族尊嚴和社會發展的權利，支持委內瑞拉選擇適合自身國情的發展道路。中委雙方一直本著平等互利、共同發展原則開展務實合作，有關實踐完全符合國際通行規則，不應被政治化、妖魔化。

華春瑩還表示，中國始終是網絡安全的堅定維護者，主張信息通信技術應用於促進經濟社會發展和人民福祉。美方的有關行徑純粹是炮製藉口打壓委內瑞拉和中國有關企業。她說：「中方敦促美方遵守國際法和國際關係基本準則，以實際行動糾正錯誤，撤銷各種名目的非法制裁。中方將採取必要措施維護本國企業正當權益。」

據早前報道，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）稱，中國電子進出口有限公司為馬杜羅政權提供專門技術及知識，協助其限制互聯網服務、進行數碼監控及網絡行動以針對政敵，「非法的馬杜羅政權依賴中國電子進出口有限公司之類的實體來維持專制統治，進一步說明該政權將權力置於民主價值與過程之上。美國將毫不猶豫地針對任何協助打壓委內瑞拉人民，以及世界其他國家民主意願的人。」