美港口機場突擊檢查中共黨員身分　外交部：嚴重政治挑釁，必反制

官媒《中國日報》發布消息指，近期美國有關部門執法人員多次突擊檢查中方航運企業人員的共產黨員身份，批評這是麥卡錫主義（McCarthyism）復活。 對此，中國外交部11月30日表示，這是嚴重的政治挑釁，並表示若美方執意升級相關行動，中方必將反制。

據官媒《中國日報》11月30日消息，中方共有21艘輪船在美港口停靠時遭美突擊檢查；9月以來中方航空公司共有16架次赴美航班機組人員遭問詢、盤查。據了解，美方盤查有時長達數個小時，反覆糾纏共產黨員身份，連入黨原因也要盤問。

此前，美國還曾考慮對中國共產黨成員和家屬實施旅遊禁令。（Reuters）

權威人士接受《中國日報》採訪時表示，「美方有關做法涉嫌歧視性執法，意圖挑起意識形態對抗，干擾中美正常人員往來，蓄意製造麻煩和障礙，讓人感到麥卡錫主義正在美復活。如美方執意對中共黨員持續滋擾甚至打壓迫害，中方將考慮採取對等反制措施。」目前，美方對此未有回應。

11月30日，中國外交部發言人華春瑩在記者會上談及此事表示，「美方有關做法挑動意識形態對立，破壞中美正常人員往來，是對中方的嚴重政治挑釁，也是麥卡錫主義死灰復燃和美反華勢力對華全面遏制打壓的又一表現，違背歷史發展潮流，也不符合中美兩國人民希望友好交往的民心所向。」

華春瑩強調，中方已就此向美方提出了嚴正交涉，中方敦促美方立即停止有關錯誤行徑，停止製造意識形態對立，停止對中方的無理打壓。華春瑩還稱，如果美方執意升級挑釁行動，中方必將採取反制措施。

今年10月2日，美國公民及移民服務局（USCIS）在其網站發布新政策文件，宣稱將不再受理任何中共黨員及其他「極權主義政黨」成員的移民申請。

在這份文件中美國移民局稱，新政策是美國國會通過的「應對美國安全威脅」法案的一部分。任何人只要加入過中共黨員或所謂的「極權主義政黨」，無論是在哪個國家，也無論現在是否仍在黨內，其移民美國的申請都將被拒絕。政策同樣適用於與這些政黨的分支或附屬組織的成員。

對此，《環球時報》總編輯胡錫進曾於10月4日Twitter上寫道：「中國有許多優秀人才是共產黨員。美國的決定有助於讓更多人才留在中國國內，因為它粉碎了他們的幻想，這不是壞事。更重要的是，如今非中國共產黨黨員的民眾，對移民美國的興趣也大大降低了。」