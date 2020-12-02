澳洲政客呼籲抵制中國商品　胡錫進：只是紙貓式的狂妄

澳洲右翼政黨「單一民族黨」（One Nation）的黨魁漢森（Pauline Hanson），上周五（11月27日）在Twitter發文，呼籲澳洲民眾在聖誕節抵制中國商品。她接受當地電視台採訪時，表示澳洲對中國的依賴過重，需要獨自自主地發展，不能被中國政府「控制」。 《環球時報》總編輯胡錫進周二（1日）在Twitter發文稱，中國從沒有任何一個輿論領袖，甚至是政治人物要求抵制澳洲商品，認為漢森和同僚的表現不能被視為紙老虎，最多只是紙貓。

胡錫進在其個人微信公眾號「胡錫進觀察」發文稱，漢森和同僚的表現連紙老虎都說不上、只能稱為紙貓式的狂妄，又指像漢森般的澳洲政治人物太高估澳洲對中國的重要性，搞反中澳在互利合作中到底是誰有更長期依賴的順序。

中國早前加徵澳洲產品的關稅。胡錫進指出，有關舉措是遵循國際貿易規則的反傾銷和反補貼行動，澳洲大可以向世界貿易組織控告中國；若然中國敗訴，他相信北京會接受裁決，「但問題是澳洲它贏不了」。

胡錫進表示，澳洲顯然有非常極端的意識形態，奉行在西方世界中最為極端的反華政策，徹底傷害中國社會原本對澳洲非常純樸的友好態度。

胡錫進又指，中澳兩國都有各自的價值觀，若澳方的價值觀中不包括應當尊重一個14億人口、發展起來很不容易的國家，中國社會有足夠的時間和耐心，協助他們建立觀念。在中國社會強烈主張對澳實施懲罰的情況下，中方沒有理由繼續對澳綏靖下去，應讓世界看清楚，選邊站美國並且執行以怨報德惡劣對華政策是要付出代價。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）近日要求中國就外交部發言人趙立堅在Twitter上發布諷刺漫畫道歉，又要求不要再放大漫畫事件。胡錫進表示，相信北京如今已經懶得猜測莫里森有意言論的意思，因為對方過於機會主義，以野蠻的方式展示傲慢，又可以為了追求利益裝得若無其事，顯示出他的團隊不是一個在對華關係上嚴肅守信的執政團隊。

（綜合報道）