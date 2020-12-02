法國聲援澳洲　駐法使館：指責聲討暴行的人　雙重標準違背良知

中國外交部發言人趙立堅日前在其個人Twitter轉載諷刺漫畫，顯示一名澳洲士兵對一名兒童用刀試圖割喉。此舉引起多國關注。法國外交部認為，相關帖文評論帶有偏見，並侮辱所有向阿富汗派遣武裝部隊的國家。新西蘭總理表示，有關漫畫的內容沒有事實依據，已向中國提出關切。 中國駐法國使館周三（2日）表示，法國外交部在其媒體聲明中對趙立堅Twitter評論澳洲軍人屠殺阿富汗平民一事上妄加指責；法方不譴責虐殺平民反而指責聲討暴行的人，是違背良知。

法國外交部認為，該帖文令人與中國的外交所期望不相配，發表的插圖特別令人震驚，且評論帶有偏見，並侮辱了20多年來所有向阿富汗派遣武裝部隊的國家。

中國駐法國使館發言人指出，澳洲國防部官方報告公開承認，25名澳洲特種部隊士兵涉嫌謀殺39名阿富汗平民和戰俘。趙立堅的Twitter是基於上述事實的客觀評論，所引用的插圖是中國民間畫家基於上述事實創作的諷刺電腦漫畫。

澳洲總理莫里森要求Twitter 將有關帖文下架。（Getty）

發言人表示，法方不譴責虐殺平民的戰爭暴行，反而指責聲討暴行的人士，是「有偏見」、「令人反感」以及「侮辱性」。相關表態不禁令人質疑，法方到底是站在戰爭罪犯一邊，抑或站在國際正義和人類良知一邊；一個堅決捍衛「漫畫權」的國家，為何容忍不了中國年輕畫家的「漫畫權」。發言人質疑，法國說好的言論自由，最終還是雙重標準在作祟，只問立場，不問是非，更是違背良知。

澳洲總理莫里森曾要求Twitter 將有關帖文下架。Twitter解釋，已將帖文標記為「敏感」，又指來自官方政府帳戶的有關時事政治問題的評論，或威脅性的外交政策聲明，通常不違反其規則，遂拒絕帖文下架的要求。

法新社報道，英國傳媒《衛報》周二（1日）發表一張照片，指控疑似一名澳洲軍人用塔利班一名死者的假肢喝啤酒。阿富汗日前發布聲明，表示正在與澳洲合作調查軍人殺害平民和戰俘一事，並指中國和澳洲都是阿富汗國際和平進程中的關鍵參與者。

（綜合報道）