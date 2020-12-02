遭下屬舉報涉婚外情有私生子　《環時》總編胡錫進：完全是誣陷

官媒《環球時報》總編輯胡錫進近日被《環球時報》副總編輯段靜濤實名舉報。舉報稱，胡錫進與該報社員工高穎及原員工張楠伊長期保持不正當關係，兩人分別為胡錫進育有一名私生子。 對此，胡錫進表示，這「完全是誣陷」，又表示張楠伊和高穎無辜受到牽連。

胡錫進2日在微博針對此事回應稱，段靜濤的「相關指控完全是誣陷」，同時表示自己正在廣州上課，已同張楠伊和高穎通過電話，「對她們無辜受到牽連表達歉意」。

據了解，張楠伊此前為《環球時報》英文版執行副主編。

胡錫進稱，段靜濤此前先是自稱將接任報社總編輯職務，後又要求他辭去相關職務。

「她（段靜濤）說中紀委正在調查我，但我可以用辭職保平安。她對我說，她不是在請求我，而是與我談判。但是第二天，她又給我發微信，說自己像『中了邪一樣』，『胡說八道』，對不起我的『救命之恩』（幾年前我的確救過她的命）。」

胡錫進還附上了和段靜濤的對話微信截圖。

另外，胡錫進表示，段靜濤已長期不工作。胡稱，自己曾對她說，她與自己的談話既違反了組織原則，也違反了人情常倫。

近年來，有關胡錫進家庭的諸多傳聞在網上傳播。此前，有爆料稱，胡錫進的孩子是加拿大籍，但胡錫進給予否認，稱自己只有一個女兒，是中國籍，在北京上班。