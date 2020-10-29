胡錫進：拿下台灣外島是大陸潛在選項之一

近日，解放軍在福建和廣東進行演習，隨後台灣立榮航空包機被曝折返事件，有媒體將兩件事情串聯，並認為「解放軍計劃拿下東沙島」。 對此，《環球時報》總編輯胡錫進分析稱，至於大陸會不會拿下東沙島，這根本不是能力的問題，而是大陸是否認為這樣做必要的問題。

東沙島是東沙群島唯一的島嶼，大致處在海南島和台灣島南端的中間位置，一直在台灣方面控制下。

防守東沙島的台灣海軍陸戰隊。（台灣國防部）

10月28日，有台灣記者問，解放軍是否有計劃拿下東沙島？大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，不會對假設性問題作出回應，但她同時重申，「我們有決心、有能力挫敗一切『台獨』挑釁行徑，堅決維護國家主權和領土完整，維護中華民族的整體利益和兩岸同胞的根本利益。」

對此，胡錫進在10月29日表示，台灣輿論這麼敏感，是對台灣根本無力長期履行對東沙島控制這一實際認知的折射。至於大陸會不會拿下東沙島，這根本不是能力的問題，而是大陸是否認為這樣做必要的問題。

他指，東沙島與大陸的最近距離小於與台灣的距離，孤懸海上，缺少周圍的呼應和支撐點，屬於典型的易攻難守之地。島上有雷達站和氣象站，台灣的守衛者只是海巡署的準軍事人員。形勢緊張以來，台軍據報已經增派一個加強連過去，大陸如果真下決心拿下東沙島，怎麼着都是舉手之勞。

解放軍新型防空武器演練（請點擊瀏覽大圖）↓↓↓

胡錫進指出，大陸不會孤立地拿下一個東沙島。其實馬祖、金門離大陸更近，從廈門站高點都能看得見，攻下它們也很容易。如果進一步說，大陸攻澎湖難嗎？就是攻台灣本島，又能有多難呢？考量都是同樣的：是否有政治或者戰略上的必要性。

他稱，如果台當局謀「獨」行動變本加厲，解放軍拿下台灣外島震懾台當局，顯然是大陸的潛在選項之一，說不定哪一天，它的某一個外島突然就被解放軍端了。

東沙島地理位置：