美眾議院料通過法案限制中企在美上市　外交部批政治打壓

美國眾議院當地時間12月2日將表決《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act），預期將順利通過，嚴格限制中國公司在美國交易所上市。 中國外交部發言人華春瑩2日表示，美國對中國的公司採取了歧視性的政策，是對中國企業進行政治打壓。中方堅決反對將證券監管政治化，希望美方能為外國企業在美投資和經營提供公平公正的環境。

美國眾議院將表決《外國公司問責法》，預期將順利通過，嚴格限制中國公司在美國交易所上市。圖為美國紐約證券交易所。（Getty）

華春瑩說，在資本市場已經高度全球化的今天，有關各方開誠布公地加強跨境監管合作、保護投資者合法權益等議題來加強對話和合作，才是解決問題的正道。

她強調，中方堅決反對將證券監管政治化的做法，希望美方‌‌能夠為外國的企業在美國投資和經營提供公平公正的環境，而不是想方設法設置層層‌‌障礙。

據早前報道，《外國公司問責法》法案由共和黨參議員肯尼迪（John N. Kennedy）及民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）共同提出。路透社報道指，法案獲得共和及民主兩黨普遍支持，預料將獲眾議院通過。

議案在5月參議院表決一致同意，在眾議院表決通過後，將送交總統特朗普（Donald Trump）簽署立法生效。白宮未透露特朗普的取向，但外界不預期特朗普會行使否決權。

議案規定上市公司必須披露公司是否由外國政府持有或控制，並合乎美國法規，否則將被除牌，禁止在紐約證券交易所及納斯達克交易所進行交易。有關法案被指主要針對中國。