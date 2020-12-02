租游艇港珠澳大橋附近觸礁致1死9傷　廣東男涉交通肇事將移送司法

據廣東海事局官網消息，珠海10月的一起游艇觸礁事故調查報告已公布。該游艇傍晚從港珠澳大橋非通航孔通過，不久後艇底觸礁，衝擊導致4人落水。船上10人均未穿救生衣，1死9傷。 廣東海事局認為，駕駛員李某應負事故全部責任，其涉嫌交通肇事罪，建議移送司法機關追究其刑事責任。

10月2日上午，涉事乘員李某駕駛珠海佰舸游艇制造有限公司的「佰舸」游艇，從珠海市香洲港格力工程碼頭載運9名乘員出發。傍晚約18時，游艇離開大萬山島，艇上所有人均未穿著救生衣。 約19時，游艇從港珠澳大橋非通航孔通過後，在珠海大九洲島西側1號燈浮附近水域發生觸礁事故。

調查報告顯示，事故造成游艇受損，1名駕駛員落水受傷，乘員9人中3人落水（2人受傷，1人死亡），其余6人不同程度受傷，事故直接經濟損失約40萬元，構成一般等級水上交通事故。

涉事的「佰舸」游艇。（南方都市報）

接報後，港珠澳大橋海事局、珠海海事局、珠海海警局、中國漁政等9艘船趕赴現場開展應急救援工作，21時許，救起落水三人並送往醫院就行救治，另有一人失蹤。

10月4日約9時，現場搜救力量在雞籠島與野狸島之間水域發現一具遺體，後經家屬確認為事故失蹤人員。

據港珠澳大橋海事局調查，「佰舸」游艇存在未制定航線計劃、疏忽了望、未使用安全航速航行、未按規定航路航行等過失行為，「佰舸」游艇應負事故全部責任。

該局認為，駕駛員李某應負事故全部責任，其涉嫌交通肇事罪，建議移送司法機關追究其刑事責任。

（南方都市報）