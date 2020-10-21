林鄭爭取「港車北上」　陳恒鑌：對大灣區置業港人有吸引力

特首林鄭月娥日前接受傳媒專訪時，提到希望於本月底透過與中央部委會面，爭取中央多個政策範疇支持，包括落實「港車北上」，讓香港的私家車在不需申請兩地牌的前提之下經港珠澳大橋進入珠海。 民建聯立法會議員陳恒鑌今早（21日）在港台節目《千禧年代》上表示，連接屯門西至港珠澳大橋香港口岸的屯門赤鱲角隧道公路年底通車後，將有條件實行「港車北上」，料相關措施會有一定吸引力，尤其對在大灣區置業的港人。

特首林鄭月娥日前接受傳媒專訪時，提到希望爭取中央落實「港車北上」，讓香港的私家車在不需申請兩地牌的前提之下經港珠澳大橋進入珠海。

陳恒鑌：「北車南下」機會較細

陳恒鑌表示，「港車北上」在港珠澳大橋通車時已有討論，但當時因擔心通往東涌的青馬大橋車流量大增而未有成事，當屯門赤鱲角隧道公路工程年底通車後，將有助分散車流，有條件實施「港車北上」。

林鄭昨日見記者期間，被問到是否意味日後內地車輛也可來港，她回應指，「港車北上」由開始討論時，已不存在對等安排，因為中港狀況不同。陳恒鑌也認為，「北車南下」機會較細，因香港道路窄，承載力恐不及內地，造成交通擠塞。

至於會否擔心實施「港車北上」後，影響屯門區交通，陳恒鑌指，雖然現時屯門西繞道仍未通車，但相信在屯門赤鱲角隧道公路通車後，有助分擔車流量，料不會構成太大影響。