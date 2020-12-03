【脫貧攻堅】財政部：中央財政脫貧攻堅投入規模不降反增

財政部副部長程麗華周三（2日）於國新辦新聞發布會上表示，今年在貧困人口、貧困縣大幅減少的情況下，中央財政脫貧攻堅投入規模不降反增，又提到5年來每年新增中央財政專項扶貧資金200億元（人民幣．下同）。

程麗華表示，受新冠肺炎疫情等多方面因素影響，今年財政收支形勢較為嚴峻，既要「戰疫」又要「戰貧」。首先，截至去年底尚有52個縣、2707個村未脫貧，中央財政堅持靶心不偏、焦點不散，在資金安排時將這些地區作為艱中之艱、重中之重，予以傾斜支持，今年專門安排的資金規模達417億元；同時建立定期調度分析機制，督促各地加快支出進度，確保資金及時撥至掛牌督戰縣。

程麗華表示，今年在貧困人口、貧困縣大幅減少的情況下，中央財政脫貧攻堅投入規模不降反增。（國新網）

克服疫情災情影響方面，程麗華表示當局主要是會同有關部門採取針對性措施，穩定貧困戶收入，以防因疫致貧。當中包括支持疫情防控，今年中央財政安排專項扶貧資金14億元，支持7個受疫情影響較重的省份，而湖北獲安排8億元；支持穩崗拓崗，通過一次性生產補貼、貸款貼息支持、臨時崗位補助等帶動貧困戶就業，如將今年光伏扶貧發電收益的八成用於公益崗位，實現127萬貧困人口在家門口就業，截至今年9月，25個省份已外出務工貧困勞動力2934萬人，較去年外出務工總人數更多。

另外還有支持產業扶貧，對受疫情影響較大的產業扶貧項目生產、儲存、運輸、銷售等環節的加大支持力道，解決農產品「賣難」問題；支持恢復重建，及時指導各地給予受災影響嚴重的市縣及受災貧困戶支持和優先保障，統籌做好災後恢復重建和脫貧攻堅工作。

當局宣布要在2020年打贏「脫貧攻堅戰」。（資料圖片）

程麗華又提到，財政部全力以赴支持打贏脫貧攻堅戰，主要體現在四個方面，首先是投入力度持續加大，2016至今年每年新增中央財政專項扶貧資金200億元，今年達到1461億元，發揮精準扶貧資金主渠道作用。同時今年又一次性安排綜合性財力補助資金300億元，支持補齊掛牌督戰地區脫貧攻堅短板弱項，另透過城鄉建設用地增減掛鉤節餘指標跨省域調劑政策，籌資1896億元用於支持脫貧攻堅和鄉村振興，又通過貸款貼息、風險補償，引導金融機構投放扶貧小額信貸6000多億元等。

第二是投入精準性顯著提高，一方面重點支持解決「兩不愁三保障」突出問題，支持義務教育控輟保學，貧困家庭輟學學生基本實現了「應返盡返」，同時支持貧困人口參保，提高報銷待遇，實現醫療保障托底，亦加大對重點對象的傾斜支持，提高危房改造補助標準，以及去年以來共安排39.6億元，完成約10萬處貧困地區農村飲水工程維修養護。另一方面，當局加大對重點地區的支持，2018至今年共安排支持「三區三州」等深度貧困地區增量資金2800多億元。

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第三是政策體系不斷完善，如運用政府採購政策支持消費扶貧，搭建貧困地區農副產品網絡銷售平台，預算單位預留一定比例採購份額，用於採購832個貧困縣的農產品；最後是資金安全性進一步加強，實施扶貧項目資金全過程績效管理，推進扶貧資金項目公開公示，探索建立扶貧資金動態監控機制，抓實抓細日常監管，及時發現問題和督促整改。

（紅星新聞）