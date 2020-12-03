新冠肺炎｜民航局已對133國際客運航班實施熔斷　減259入境航班

國務院聯防聯控機制周四（3日）舉行新聞發布會，民航局負責人會上表示，境外疫情形勢進入秋冬季以來更加嚴峻，強調當局從嚴掌握航班動態標準，自6月8日起實施熔斷措施以來，已經對133個疫情輸入風險較高，觸發熔斷機制的國際客運航班實施了熔斷，共減少入境航班259個。

民航局飛行標準司副司長韓光祖指，境外疫情形勢進入秋冬季以來更加嚴峻，進一步加大中方外防輸入的壓力。（央視截圖）

據民航局飛行標準司副司長韓光祖指，部分國家和地區出現了第二、三輪的疫情暴發，進一步加大中方外防輸入的壓力，民航局按照國務院聯防聯控機制的部署安排，進一步強化外防輸入的具體措施，及時修訂出台了第六版《運輸航空司、運輸機場疫情防控技術指南》，提高了國際客運航班防控風險分級標準，採取嚴格的疫情防控措施。

同時，民航局配合相關部門遠端防控，以及入境後的檢測和隔離，形成閉環管理，並會密切跟蹤研判疫情形勢，全面加強管理入境航班，繼續實施航班動態調整，及時消減來自高風險國家入境航班。整體而言，國際客運航班數量現時處於穩定狀態。

他進一步強調，當局將繼續執行航班熔斷措施，加強部門聯動，確保疫情不通過航空途徑傳播透露。隨着海外疫情發展，航班熔斷次數從6月、7月每個月3班、7班，增至8月、9月每個月的20多班，再到10月的52個航班熔斷。至11月，熔斷航班數量減至20多班，通過航空途徑輸入的病例顯著減少。

（新京報）