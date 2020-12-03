習近平：中國如期完成脫貧攻堅目標　消除了絕對貧困

據央視報導，中共中央政治局常務委員會12月3日召開會議，聽取脫貧攻堅總結評估彙報。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。習近平表示，八年來，中國消除了絕對貧困和區域性整體貧困，近1億貧困人口實現脫貧。

習近平指出，中共十八大以來，經過8年持續奮鬥，我們如期完成了新時代脫貧攻堅目標任務，現行標准下農村貧困人口全部脫貧，貧困縣全部摘帽，消除了絕對貧困和區域性整體貧困，近1億貧困人口實現脫貧，取得了令全世界刮目相看的重大勝利。

習近平強調，脫貧攻堅的重大勝利，為實現第一個百年奮鬥目標打下堅實基礎，極大增強了人民群眾獲得感、幸福感、安全感，徹底改變了貧困地區的面貌，改善了生產生活條件，提高了群眾生活質量，「兩不愁三保障」（「兩不愁」即不愁吃、不愁穿，「三保障」即義務教育、基本醫療、住房安全有保障）全面實現。

會議指出，當前，中國發展不平衡不充分的問題仍然突出，鞏固拓展脫貧攻堅成果的任務依然艱巨，要深入貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，鞏固拓展脫貧攻堅成果；要保持幫扶政策總體穩定；要健全防止返貧監測幫扶機制；要持續發展壯大扶貧產業；要做好脫貧人口穩崗就業；要強化易地搬遷後續扶持；要加強資金資產項目管理；要兜住民生底線。

此前，11月23日，據《人民日報》及央視報導，貴州省宣布所有貧困縣摘帽出列。至此，中國大陸832個國家級貧困縣全部「脫貧摘帽」（「摘帽」，即「摘掉貧困帽子」），全國脫貧攻堅目標任務已經完成。