外交部：中澳關係問題根源在於澳方一些人採取極端不友好措施

中澳關係近來摩擦不斷。中國外交部3日表示，中澳關係問題根源就在於澳方的一些人採取了對中國極端不友好的措施，而且屢屢侵犯中國的利益。

12月3日，外交部發言人華春瑩主持例行記者會。有記者就中澳關係有關話題提問。

華春瑩表示，最近中澳關係遇到了問題，它的根源就在於澳方的一些人採取了對中國極端不友好的措施，而且屢屢侵犯中國的利益。她說，對中方來講，我們願意本著平等和相互尊重的精神，與世界各國都發展友好的關係，因為這是人民的期待，但是我們也是有原則和有立場的，我們希望澳方能夠反思近期的一些政策和做法，能夠理性和客觀地、正確地看待中國和中澳關系，採取切實措施為中澳關係正常發展創造條件。

11月30日，中國外交部發言人趙立堅發Twitter配圖譴責澳士兵阿富汗殺害平民，澳洲總理莫里森指責趙立堅發布假照片，又要求中方道歉後，12月1日晚又在個人微信公眾號「Scott Morrison」發布文章。他在文中聲稱，對於此前澳軍被曝光的在阿富汗的罪行，澳洲能夠以「透明、誠實的程序來進行處理」，另一方面，又再次表示趙立堅發布的漫畫是「虛假圖片」。

不過，這篇文章已於2日被微信屏蔽刪除，無法查看。

在外交部例行記者會上，華春瑩就上述事件表示，微信公司管理團隊有他們自己的法規和規則，他們有權根據自己的規則處理相關問題。