王毅指中國正加快推進疫苗Ⅲ期臨床試驗　將積極向發展中國家提供

外交部長王毅日前出席新冠肺炎疫情問題特別聯合國大會並發表視像講話。 王毅表示，新一輪疫情襲來，全球疫情防控進入攻堅階段。希望各方加強團結，擴大共識，攜手合作再出發。 王毅亦提到，中國正加快推進疫苗Ⅲ期臨床試驗，研發完成並投入使用後將作為全球公共產品，積極向發展中國家提供，為構建人類衛生健康共同體作出貢獻。

王毅指要堅決遏制疫情蔓延，就要充分發揮科技的支撐作用，推進國際聯防聯控，減少疫情跨境傳播。尊重保護每一個生命，悉心救治每一位患者。堅守疫苗的全球公共產品屬性，確保在發展中國家的可及性和可負擔性。國際間亦要加強團結合作，主要大國應當發揮表率作用，堅持走合作抗疫的正道。把公共衛生安全置於國際議程的優先位置，完善公共衛生安全治理體系。支持世界衛生組織發揮關鍵領導作用。

王毅亦提到，要加大對發展中國家的幫扶，為脆弱群體提供更多人道主義援助。加大對公共衛生能力建設、糧食安全等領域的投入。世界銀行、國際貨幣基金組織等要提供更多融資優惠，減輕發展中國家負擔。

王毅最後強調，要營造良好的抗疫國際環境，衝突各方要積極響應秘書長古特雷斯提出的「全球停火倡議」，離開充滿硝煙的戰場，投身抗擊疫情的前線，並應傾聽國際社會普遍呼聲，取消一切形式的單邊制裁和其他單邊強制措施。

（綜合報道）