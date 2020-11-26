【中韓關係】王毅會晤文在寅　轉達習近平口信

中國外長王毅正在訪問韓國，他11月26日下午會晤韓國總統文在寅，並向對方傳達中國國家主席習近平的口信。習近平在口信中感謝文在寅的國事訪問邀請，並稱將在條件允許時訪韓。

11月26日，韓國總統文在寅在首爾接見了中國外長王毅。（AP）

韓聯社報道，習近平在口信中表示今年以來與文在寅總統多次通電話，互致信函，通過緊密溝通達成了重要協議。文在寅則回應稱，期待疫情趨穩後早日與習近平主席在韓國會面。

文在寅當天是在青瓦台接見到訪的王毅，雙方就中韓關係、朝鮮半島局勢等話題交換意見。文在寅表示，韓方願與中國等國際社會一道，為在朝鮮半島終結戰爭和實現完全無核化而不懈努力。他感謝中方在推進朝鮮半島和平進程方面所發揮的建設性作用與提供合作。文在寅對王毅來訪表示歡迎，並請王毅轉達對習近平的問候。

文在寅說，很高興看到兩國在新冠疫情肆虐的困難時期仍然保持高層互訪，這體現了兩國友好合作關係堅實，兩國一直為應對疫情保持密切合作，率先建立快捷通道制度，商定擴大人員交流，不斷樹立國際合作典範。

報道稱，王毅轉達習近平和中國國務院總理李克強的問候，並表示文在寅就任總統以來，在兩國領導人的重視下，兩國關係克服困難向前發展。王毅還表示，習近平特別捎來口信，習近平說他非常重視與文在寅的友誼和互信。

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王毅當天早些時候還同韓國外長康京和舉行雙邊會晤。韓聯社報道稱，在會晤後，王毅對媒體表示，相信只要條件成熟，習近平訪韓便能成行。王毅強調，雙方應致力於為習近平訪韓營造條件。被問及具體的條件時，王毅指着記者佩戴的口罩說，要等韓國新冠肺炎（COVID-19）疫情趨穩。

王毅訪韓前訪問了日本，但是兩國未討論習近平訪日之事（點擊圖集瀏覽）：

報道稱，雙方原計劃在疫情形勢穩定後儘早促成習近平訪韓，但由於疫情再次呈現反彈勢頭，預計習近平年內訪韓並非易事。

王毅表示，文在寅多次熱情邀請習近平訪韓，中方對此表示感謝。這體現出韓方對中韓關係的高度重視，積極深化雙邊關係的意志。